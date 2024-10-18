'Yenidoğan Çetesi' Skandalını Duyunca Küplere Binen Şahan Gökbakar Öfkesini Düzene Bela Okuyarak Dile Getirdi
'Yenidoğan Çetesi' Skandalını Duyunca Küplere Binen Şahan Gökbakar Öfkesini Düzene Bela Okuyarak Dile Getirdi
Türkiye son birkaç saattir 'yenidoğan çetesi' skandalıyla çalkanlanıyor. Ortaya çıkan detaylarla derinleşen davada dünyaya gelen bebeklerin öldürüldüğü söylenirken sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
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Ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi' skandalı gündemi sarsmaya devam ediyor. Sağlık sektörüne olan güveni bir kez daha sarsan korkunç skandala doktor, 112 Acil Servis çalışanları ve hemşirelerin dahil olduğu bilinirken 12 yenidoğan bebeğin ihmal sonucu öldüğü söyleniyor.
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İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.
Toplumsal sorunlara ve ülke gündemindeki olaylara tepki göstermesiyle adından bahsettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu kan donduran skandal karşısında sinirlerine hakim olamadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gökbakar para için yenidoğan bebeklerin öldürüldüğünü duyunca ateş püskürdü.
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