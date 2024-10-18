'Yenidoğan Çetesi' Skandalını Duyunca Küplere Binen Şahan Gökbakar Öfkesini Düzene Bela Okuyarak Dile Getirdi

Türkiye son birkaç saattir 'yenidoğan çetesi' skandalıyla çalkanlanıyor. Ortaya çıkan detaylarla derinleşen davada dünyaya gelen bebeklerin öldürüldüğü söylenirken sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.