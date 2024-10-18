Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Açıklama: “2023 Yılından Beri Bu Olayla İlgili Çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,Yenidoğan Çetesi ile ilgili basının karşısında çıkarak açıklamada bulundu. Sürecin 2023 yılında başladığını ve tüm ilgili bakanlıkların konu ile ilgili çalıştığını söyleyen Bakan Memişoğlu, yaşananların tüm sağlık çalışanlarına genellenmemesi gerektiğini söyledi.