Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Açıklama: “2023 Yılından Beri Bu Olayla İlgili Çalışıyoruz”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Açıklama: “2023 Yılından Beri Bu Olayla İlgili Çalışıyoruz”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,Yenidoğan Çetesi ile ilgili basının karşısında çıkarak açıklamada bulundu. Sürecin 2023 yılında başladığını ve tüm ilgili bakanlıkların konu ile ilgili çalıştığını söyleyen Bakan Memişoğlu, yaşananların tüm sağlık çalışanlarına genellenmemesi gerektiğini söyledi.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyareti sırasında Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklamada bulundu.
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Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi ile ilgili 2023 yılından bu yana çalışma olduğu ve tüm ilgili bakanlıkların konu ile yakından ilgilendiğini ve gereğini yaptıklarını söyledi.
Sağlık Bakanı, bu çetedeki sağlık çalışanları ile gece gündüz çalışan ve tüm Türkiye’ye sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Kemal Memişoğlu, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve iddianamede bulunan hastanelere bazı cezaların verildiğini de sözlerine ekledi.
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