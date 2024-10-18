Cüneyt Özdemir Açıkladı: “Yüzlerce İhbar Var, Diğer Servislere de Sıçrayabilir”
Cüneyt Özdemir Açıkladı: “Yüzlerce İhbar Var, Diğer Servislere de Sıçrayabilir”
Türkiye sağlık sektöründe yaşanan “Yenidoğan Çetesi”nin skandalını konuşuyor. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çete, 12 bebeği ihmal sonucu öldürmekle suçlanıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, yenidoğan servisilerinden çıkan skandalın, diğer servislere de sıçrayabileceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yenidoğan Çetesi”, hastane servislerinde yenidoğan bebekleri anlaşmalı olduğu hastaneye sevk ederek, hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde etmeye çalışmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elebaşlığını Dr. Fırat Sarı’nın yaptığı çete, 12 gün bebeğin öldürülmesi ile suçlanıyor.
Gazete Cünayet Özdemir, yaşanan büyük skandalı “35 yıllık gazeteci kariyerimde gördüğüm en skandal olay” diye yorumlarken, hastanelerde büyük olayların yaşandığını da söyledi.
Özdemir, “Sağlık sektöründe büyük bir yolsuzluk ağı kurulmuş durumda, bana bile onlarca yüzlerce ihbar yağıyor. Doktor kotaları, pirimler, zarflar, mafya, gereksiz MR’lar, ultrasonlar, ilaçlar, yoğun bakımlar iş zıvanadan çıkmış.” durumda ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın