Ülke Yenidoğan Çetesi ile Yankılanıyor, Yeni Bakan da Eski Bakan da Sessiz!

Son yılların en büyük sağlık ve insanlık skandalı olarak adlandırılan Yenidoğan Çetesi’nin yaptıkları ülke gündeminde adeta şok etkisi yarattı. Bebekleri ölüme yollayan ailelerinden ve SGK'dan para alan, bu uğurda kiralık katil tutan savcı tehdit eden çetenin işbirliği yaptığı 19 hastane var.

Gündemde tüm bunlar yaşanırken, dönemin ilk sağlık müdürü ve şimdinin de Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu ile dönemin sağlık bakanı Fahrettin Koca’dan henüz hiçbir açıklama gelmemiş olması tartışmalara neden oldu.