Ülke Yenidoğan Çetesi ile Yankılanıyor, Yeni Bakan da Eski Bakan da Sessiz!
Ülke Yenidoğan Çetesi ile Yankılanıyor, Yeni Bakan da Eski Bakan da Sessiz!
Son yılların en büyük sağlık ve insanlık skandalı olarak adlandırılan Yenidoğan Çetesi’nin yaptıkları ülke gündeminde adeta şok etkisi yarattı. Bebekleri ölüme yollayan ailelerinden ve SGK'dan para alan, bu uğurda kiralık katil tutan savcı tehdit eden çetenin işbirliği yaptığı 19 hastane var.
Gündemde tüm bunlar yaşanırken, dönemin ilk sağlık müdürü ve şimdinin de Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu ile dönemin sağlık bakanı Fahrettin Koca’dan henüz hiçbir açıklama gelmemiş olması tartışmalara neden oldu.
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Türkiye güne adeta büyük bir şokla uyandı. Savcı tehdit etmeleri ile yakalanan Yenidoğan Çetesi’yle ilgili detaylar ortaya çıktıkça herkesin kanı donuyor.
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İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı.
Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Çetenin elebaşı olarak görülen doktor Fırat Sarı'nın 1996’da üniversitede öğrenciyken PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği ve 1 yıl 6 ay 22 gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı. Sarı'ya İstanbul DGM tarafından terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ancak topluma kazandırma kanunundan yararlanmış.
Tüm bunlar ve çok daha fazla detay ile herkes şoke olurken dönemin ilk sağlık müdürü ve şimdinin de Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu ile dönemin sağlık bakanı Fahrettin Koca’dan henüz hiçbir açıklama gelmemiş olması tartışmalara neden oldu.
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Kokuşmuşluk o kadar korkunç boyutlarda ki akp sayesinde geldiğimiz şu noktaya bakın
Neden şaşırıyosunuz ben anlamıyorum daha neler vardır neler, öldürülen melekler masum bir tek!!!!!
Kendi meslektaslarimdan utaniyorum. Bir insanin yapabilecegi seyler degil, ozellikle can kurtaran saglikcilarin.