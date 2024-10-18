Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastanesinin Adı Geçen Eski Bakan’dan Açıklama: “Kimse Yanlış Yapmadı Diyemeyiz”
Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastanesinin Adı Geçen Eski Bakan’dan Açıklama: “Kimse Yanlış Yapmadı Diyemeyiz”
Ülke gündemine bomba gibi düşen ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında sahibi olduğu hastanenin adı geçen eski bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan konuya ilişkin ODA TV’ye açıklama geldi.
Müezzinoğlu yaptığı açıklamada “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz” dedi.
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İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
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Ardı arkası kesilmeyen iddiaların içerisinde yer alan hastanelerden biri de eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait “Özel Avcılar Hospital.”
Hastanesinin adının da bu skandala karışması hakkında ODA TV’den Can Özçelik’e açıklama yapan eski bakan şunları söyledi:
“Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder.”
“Bu kapsamda yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.”
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