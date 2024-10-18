Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastanesinin Adı Geçen Eski Bakan’dan Açıklama: “Kimse Yanlış Yapmadı Diyemeyiz”

Ülke gündemine bomba gibi düşen ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında sahibi olduğu hastanenin adı geçen eski bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan konuya ilişkin ODA TV’ye açıklama geldi.

Müezzinoğlu yaptığı açıklamada “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz” dedi.