12 Bebeğin Ölümüne Sebep Olan "Yenidoğan Çetesine" Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor!
12 Bebeğin Ölümüne Sebep Olan "Yenidoğan Çetesine" Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor!
12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesine' ilişkin 494 sayfalık iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianameyle ortaya çıkan korkunç detaylar ise tüm Türkiye'yi şoke etti. Gazeteciler, siyasi isimler ve ünlüler ise sosyal medyadan isyan etti.
İşte, detaylar...
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Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının da yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı o sırada saç ektiriyormuş... 👇
"Belgeseller, kitaplar, filmler yaparak tarihe not düşülmeli." 👇
"Yenidoğan bebek çetesi sadece İstanbul'da yok!" 👇
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İşte o mesajlardan bazıları 👇
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