12 Bebeğin Ölümüne Sebep Olan "Yenidoğan Çetesine" Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor!

12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesine' ilişkin 494 sayfalık iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianameyle ortaya çıkan korkunç detaylar ise tüm Türkiye'yi şoke etti. Gazeteciler, siyasi isimler ve ünlüler ise sosyal medyadan isyan etti.

İşte, detaylar...