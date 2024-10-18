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12 Bebeğin Ölümüne Sebep Olan "Yenidoğan Çetesine" Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor!

12 Bebeğin Ölümüne Sebep Olan "Yenidoğan Çetesine" Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 13:26

12 bebeğin ölümüne neden olan 'yenidoğan çetesine' ilişkin 494 sayfalık iddianame, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianameyle ortaya çıkan korkunç detaylar ise tüm Türkiye'yi şoke etti. Gazeteciler, siyasi isimler ve ünlüler ise sosyal medyadan isyan etti. 

İşte, detaylar...

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Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının da yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.

Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının da yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.

Yenidoğan Çetesinin İstanbul'da 112 Acil Servisi ile ortak bir şekilde hareket ederek devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine yöneldikleri ve bebeklerin ölümü pahasına haksız kazanç sağlamak için Özel Hastaneler  Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde faaliyetler gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı. İddianamedeki detaylar adeta insanlığın sınırlarını aştı!

Peki, İddianamede Neler Var? 👇

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"En az 6 senelik bir durum": Şikayetler 2018'e dayanıyor...
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"Artık hangi anne inanır..." 👇

"Artık hangi anne inanır..." 👇
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"Bir daha kaybettim" 👇

"Bir daha kaybettim" 👇
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"Acaba öldürülür mü?.." 👇

"Acaba öldürülür mü?.." 👇
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı o sırada saç ektiriyormuş... 👇
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"Belgeseller, kitaplar, filmler yaparak tarihe not düşülmeli." 👇

"Belgeseller, kitaplar, filmler yaparak tarihe not düşülmeli." 👇
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"Yenidoğan bebek çetesi sadece İstanbul'da yok!" 👇

"Yenidoğan bebek çetesi sadece İstanbul'da yok!" 👇
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İşte o mesajlardan bazıları 👇

İşte o mesajlardan bazıları 👇
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