Fırat Sarı Kimdir? Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı'nın Doktorluk Kariyeri ve Çalıştığı Hastaneler
Fırat Sarı Kimdir? Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı'nın Doktorluk Kariyeri ve Çalıştığı Hastaneler
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın kim olduğu merak ediliyor. İddianamedeki korkunç detaylar kadar, Fırat Sarı'nın mesleği ve yaptıkları da dikkat çekiyor. Peki, Fırat Sarı kimdir?
İşte, detaylar...
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Fırat Sarı Kimdir?
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Fırat Sarı'nın Mesleği ve Çalıştığı Hastaneler
Hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Fırat Sarı'nın, Yenidoğan Çetesi'nin lideri olarak, özel hastanelerle yüzde 20 komisyon karşılığında bebek ve çocuk sevkleri düzenlediği belirlendi.
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