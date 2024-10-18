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Fırat Sarı Kimdir? Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı'nın Doktorluk Kariyeri ve Çalıştığı Hastaneler

Fırat Sarı Kimdir? Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı'nın Doktorluk Kariyeri ve Çalıştığı Hastaneler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 12:29 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 12:30

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın kim olduğu merak ediliyor. İddianamedeki korkunç detaylar kadar, Fırat Sarı'nın mesleği ve yaptıkları da dikkat çekiyor. Peki, Fırat Sarı kimdir? 

İşte, detaylar...

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Fırat Sarı Kimdir?

Fırat Sarı Kimdir?

Fırat Sarı, 1992 ila 2000 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Pediatrik ihtisas yapan Sarı, buradan mezun olduktan sonra 2014 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına başladı.

Fırat Sarı'nın Mesleği ve Çalıştığı Hastaneler

Fırat Sarı'nın Mesleği ve Çalıştığı Hastaneler

Dr. Fırat Sarı'nın Esenyurt’ta bulunan Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olduğu öğrenildi. Ayrıca Sarı'nın 2020 yılında kurulan Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin de sahibi oluğu belli oldu.

Ayrıca, Fırat Sarı'nın geçtiğimiz dönemlerde YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı ve burada 'Yenidoğan Nedir?' sorusuna yanıt verdiği tespit edildi.

İşte, O Görüntüler 👇

Hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Fırat Sarı'nın, Yenidoğan Çetesi'nin lideri olarak, özel hastanelerle yüzde 20 komisyon karşılığında bebek ve çocuk sevkleri düzenlediği belirlendi.

Hakkında 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Fırat Sarı'nın, Yenidoğan Çetesi'nin lideri olarak, özel hastanelerle yüzde 20 komisyon karşılığında bebek ve çocuk sevkleri düzenlediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yenidoğan Çetesi'nin lideri olduğu ortaya çıkan Doktor Fırat Sarı'nın, meslektaşı İlker Gönen ile gerçekleştirdiği konuşmaları da içeriyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede şüpheli olarak tespit edilen 47 kişiden 21'i tutuklandı. 

Tutuklular arasında olan Fırat Sarı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen yenidoğan doktoru İlker Gönen arasında geçen telefon görüşmesinde hastane isimlerinin geçtiği diyaloglar neticesinde; çetenin faaliyet gösterdiği hastaneler de tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Yer Alan Bilgilere Haberimizden Ulaşabilirsiniz 👇

İşte Skandalda Adı Geçen Hastaneler 👇

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