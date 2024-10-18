Fırat Sarı Kimdir? Yenidoğan Çetesi Lideri Fırat Sarı'nın Doktorluk Kariyeri ve Çalıştığı Hastaneler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede 12 bebeğin ölümüne sebep olan yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın kim olduğu merak ediliyor. İddianamedeki korkunç detaylar kadar, Fırat Sarı'nın mesleği ve yaptıkları da dikkat çekiyor. Peki, Fırat Sarı kimdir?

İşte, detaylar...