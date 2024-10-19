İtalya'da Sade Bir Törenle Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çifti Aile Arasında da Bir Nikah Düzenledi

İtalya'da beklenmedik fakat son derece romantik bir törenle dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti gündeme bomba gibi oturmuş, gelinlik seçiminden fotoğraflara pek çok detay ilgi odağı olmuştu. Türkiye'de ayrı bir düğün yapıp yapmayacağı merak edilen çiftimiz geçtiğimiz gün aile arasında bir nikahla birlikteliklerini yeniden kutladı.