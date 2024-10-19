İtalya'da Sade Bir Törenle Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çifti Aile Arasında da Bir Nikah Düzenledi
İtalya'da Sade Bir Törenle Evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Çifti Aile Arasında da Bir Nikah Düzenledi
İtalya'da beklenmedik fakat son derece romantik bir törenle dünyaevine giren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti gündeme bomba gibi oturmuş, gelinlik seçiminden fotoğraflara pek çok detay ilgi odağı olmuştu. Türkiye'de ayrı bir düğün yapıp yapmayacağı merak edilen çiftimiz geçtiğimiz gün aile arasında bir nikahla birlikteliklerini yeniden kutladı.
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İtalya'da yapmayı tercih ettikleri düğünle herkesi şaşırtan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmiş ve törendeki detaylarla beğeni yağmuruna tutulmuştu.
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Kısa bir süre sonra da ikinci müjdeyi kesinleştiren çiçeği burnunda çiftimizin bebek bekledikleri haberleri duyanları pek bir sevindirmişti.
Yurt dışında gerçekleşen nikahın ardından Türkiye'de aileleriyle birlikte ikinci bir organizasyon yapıp yapmayacağı merak edilen çiftimiz geçtiğimiz akşam başka bir kutlamaya imza attı.
İkili bu sefer de aile arasında düzenledikleri bir nikahla birlikteliklerini kutladı! Pınar Deniz'in kıyafet tercihi ve büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı!
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