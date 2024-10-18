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Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşıma Alperen Duymaz'dan Sert Tepki

Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşıma Alperen Duymaz'dan Sert Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 15:25

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı çirkin paylaşıma Alperen Duymaz'dan sert bir tepki geldi.

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Hamas lideri Yahya Sinwar'ın geçtiğimiz gün İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın geçtiğimiz gün İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Furkan Bölükbaşı'ndan haber sonrası Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı çirkin bir paylaşım gelmişti.

Furkan Bölükbaşı'ndan haber sonrası Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı çirkin bir paylaşım gelmişti.

İşte o paylaşım👇

Oyuncu Alperen Duymaz ise paylaşım karşısında sessizliğini koruyamadı ve Atatürk'ün bulaştırıldığı bu konu hakkında tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Oyuncu Alperen Duymaz ise paylaşım karşısında sessizliğini koruyamadı ve Atatürk'ün bulaştırıldığı bu konu hakkında tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

İşte Alperen Duymaz'ın tepkisi👇

İşte Alperen Duymaz'ın tepkisi👇

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