Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşıma Alperen Duymaz'dan Sert Tepki
Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşıma Alperen Duymaz'dan Sert Tepki
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Hamas lideri Yahya Sinwar'ın geçtiğimiz gün İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.
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Furkan Bölükbaşı'ndan haber sonrası Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı çirkin bir paylaşım gelmişti.
Oyuncu Alperen Duymaz ise paylaşım karşısında sessizliğini koruyamadı ve Atatürk'ün bulaştırıldığı bu konu hakkında tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.
İşte Alperen Duymaz'ın tepkisi👇
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