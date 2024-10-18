Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Yahya Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?

Yahya Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 09:13

İsrail birliklerinin, 7 Ekim olaylarından beri aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair iddia dünya basınının gündemine oturdu. Hamas tarafından Haniye'nin yerine seçilen Yahya Sinvar'ın kim olduğu ise pek çok kişi tarafından merak edildi. Peki, Yahya Sinvar kimdir? Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yahya Sinvar Kimdir?

Yahya Sinvar Kimdir?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Sinvar'ın ailesi 1948 yılında Filistinlilerin 'Nakba' (Felaket) olarak adlandırlıkları olayların ardından Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) ayrılarak Gazze Şeridi'ne sığındı. 

Yahya Sinvar, burada eğitim aldı. Lise öğrenimini Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda okudu. Daha sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap dili alanından mezun oldu.

Yahya Sinvar, 1985'ten beri Hamas için çalışıyordu!

Yahya Sinvar, 1985'ten beri Hamas için çalışıyordu!

Yahya Sinvar, 19 yaşındayken 1982 yılında ilk kez göz altına alındı. İsrail'de göz atlına alınmasının nedeniyse 'İslami faaliyetler' idi ve birkaç ay Far'a hapishanesinde yattı. 85'te tekrar göz altına alınana Sinvar, bu kez Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in güvenini kazandı. 25 yaşında, Hamas'ın iç güvenlik örgütü El-Mecid'i kurdu. 

Sinvar, 1988 yılında tutuklandı. İsrail'de 12 Filistinliyi öldürmekten suçlu bulundu ve 2011'e kadar İsrail hapishanelerinde yattı.

Yahya Sinvar'ın Hamas'taki Görevleri

Yahya Sinvar'ın Hamas'taki Görevleri

Yahya Sinvar, 2013 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Bürosu'nda görevlendirildi. Daha sonra 2017 yılında büronun başına geçti. İsrailliler ona, İsrail ile iş birliği yaptığından şüphelendiği kişileri öldürmesi nedeniyle 'Han Yunus Kasabı' lakabını taktı. 

Arap basını 2021 yılının Mayıs ayında, Sinvar'ın İsrail hava saldırılarından kurtulduğunu duyurdu. 

Son olarak Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının dışında, Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü üyesi olarak görülüyordu. 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen siyasi lider İsmail Haniye'nin yerine seçildi. Hamas'ın yeni lideri Sinvar, ayrıca İsrail tarafından 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın bir numaralı sorumlusu olarak gösterilmişti.

Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?

Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?

İsrail, 17 Ekim Perşembe günü öğleden sonra Yahya Sinvar'ın 'Gazze'de öldürülmüş olabileceği ihtimalini araştırdıklarını' ilan etti. Bu andan itibaren sosyal medyada Sinvar'a benzeyen fotoğraflar dolaşmaya başladı. Ancak yetkilikler üç kişinin kimliğinin tespit edilmediğini duyurdu. 

Kısa süre sonra İsrail kaynakları, Hamas lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü ilan ettiler. Ve akşam saatlerinde İsrail, testlerin tamamlandığını duyurdu. İsrail güçleri sosyal medyadan 'Sinvar, etkisiz hale getirildi' paylaşımı yaptı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın