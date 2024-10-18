Yahya Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?
Yahya Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?
İsrail birliklerinin, 7 Ekim olaylarından beri aradığı Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğüne dair iddia dünya basınının gündemine oturdu. Hamas tarafından Haniye'nin yerine seçilen Yahya Sinvar'ın kim olduğu ise pek çok kişi tarafından merak edildi. Peki, Yahya Sinvar kimdir? Hamas lideri Yahya Sinvar öldü mü?
İşte, detaylar...
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Yahya Sinvar Kimdir?
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Yahya Sinvar, 1985'ten beri Hamas için çalışıyordu!
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Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?
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