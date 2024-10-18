Yahya Sinvar Kimdir? Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldü mü?

Yahya Sinvar, 2013 yılında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Siyasi Bürosu'nda görevlendirildi. Daha sonra 2017 yılında büronun başına geçti. İsrailliler ona, İsrail ile iş birliği yaptığından şüphelendiği kişileri öldürmesi nedeniyle 'Han Yunus Kasabı' lakabını taktı.

Arap basını 2021 yılının Mayıs ayında, Sinvar'ın İsrail hava saldırılarından kurtulduğunu duyurdu.

Son olarak Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının dışında, Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü üyesi olarak görülüyordu. 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen siyasi lider İsmail Haniye'nin yerine seçildi. Hamas'ın yeni lideri Sinvar, ayrıca İsrail tarafından 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı'nın bir numaralı sorumlusu olarak gösterilmişti.