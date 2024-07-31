Hamas Kimdir? İsrail Saldırısıyla Dünyaya Adını Duyuran Hamas Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hamas 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı'nı başlattı. İsrail'in misilleme saldırılarına başlamasıyla bölgede tansiyon daha da yükseldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar tüm dünyanın gündemine oturdu. 31 Temmuz 2024 tarihinde Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile hayatını kaybetmesi ise olaylara yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Hamas kimdir? Hamas nedir?

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