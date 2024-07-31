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Hamas Kimdir? İsrail Saldırısıyla Dünyaya Adını Duyuran Hamas Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hamas Kimdir? İsrail Saldırısıyla Dünyaya Adını Duyuran Hamas Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kimdir Hamas
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 20:06

Hamas 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı'nı başlattı. İsrail'in misilleme saldırılarına başlamasıyla bölgede tansiyon daha da yükseldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar tüm dünyanın gündemine oturdu. 31 Temmuz 2024 tarihinde Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile hayatını kaybetmesi ise olaylara yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Hamas kimdir? Hamas nedir? 

İşte Hamas hakkında merak edilenler... 👇

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Hamas Ne Demek?

Hamas Ne Demek?

Hamas kelimesinin kökeni Arapça'ya dayanmaktadır. Arapçada 'azim' anlamına gelen Hamas'ın açılımı ise 'İslami Direniş Hareketi' olarak bilinmektedir.

İsrail'in kontrolü altında olan Filistin topraklarında faaliyetlerini sürdüren bu hareket, bazı İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmayı başarmıştır. Ancak Batılı ülkeler tarafından 'yasaklı örgüt' veya 'terör örgütü' olarak nitelendirilmektedir.

Hamas Ne Zaman Kuruldu?

Hamas Ne Zaman Kuruldu?

Gazze'de yaşamını sürdüren Filistinlilerin yüzde 58'i ile Batı Şeria'daki insanların yüzde 42 kadarının desteğinini arkasına alan Hamas, 1987 yılının Aralık ayında kuruldu. 

Müslüman Kardeşler'in Filistinli üyeleri tarafından kurulan Hamas'ın İsrail işgaline karşı çıkan ilk büyük ayaklanma dalgası olarak adlandırılan Birinci İntifada sırasında temeli atıldı. Bu dönemde, İsrailli bir kamyon şoförünün Gazze Şeridi'ndeki bir kontrol noktasında; Filistinli işçi grubunu ezerek öldürmesi sonucunda sivil direniş hareketi başladı. Yaşananların ardından Hamas kuruldu.

Hamas'ı Kim Kurdu? Hamas'ın Kurucuları Kimdir?

Hamas'ı Kim Kurdu? Hamas'ın Kurucuları Kimdir?

1960'lar ila 70'li yıllarda Filistin direnişinin kalesi, Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve onun en güçlü parçası El Fetih idi. Ancak daha sonra Filistin Müslüman Kardeşleri tarafından Hamas kuruldu. 

Mısır merkezli Müslüman Kardeşler hareketinin içinden çıktığı bilinen Hamas'ın kurucuları ise Ahmed Yasin, Abdülaziz el-Rantisi ve Mahmud ez-Zehhar'dır. Filistinli direniş örgütünün merkezi, Filistin'in Gazze şehridir.

Hamas'ın Etkili Olduğu Bölge Neresi?

Hamas'ın Etkili Olduğu Bölge Neresi?

Silahlı eylemleriyle tanınan Hamas, 2006'nın Ocak ayında gerçekleşen parlamento seçimlerini kazanarak çoğunluğu ele geçirdi. Bu seçimlerin ardından Hamas ve Fetih arasında patlak veren iç çatışmalar, 2007 yılında Hamas'ın Gazze'yi kontrolüne almasıyla son buldu. 

İhvan'ın Filistin kolu olarak kurulan ve silahlı bir hareket olan Hamas, Filistin'in Gazze Şeridi olarak bilinen büyük bir bölgesini yönetmektedir.

Hamas'ın Lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybetti.

Hamas'ın Lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybetti.

Hamas'ın suikast sonucunda öldürülen lideri İsmail Haniye, siyasi büro başkanlığı görevine 2007 yılında getirilmişti.

Peki, Hamas'ın Suikaste Uğrayan Lideri İsmail Haniye Kimdir? 👇

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Hamas'ın Müttefikleri Kim?

Hamas'ın Müttefikleri Kim?

Gazze şeridi, 2,3 milyon nüfusuyla Hamas'ın kontrolünde bulunuyor. Aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin halkının büyük bir çoğunluğu tarafından destekleniyor. Hamas'ın müttefikleri arasında ise İran, Suriye ve Lübnan Hizbullahı bulunuyor.

Diğer Ülkeler Hamas'a Nasıl Bakıyor?

Diğer Ülkeler Hamas'a Nasıl Bakıyor?

Hamas Ne Kadar Güçlü?

Hamas Ne Kadar Güçlü?

Hamas'ın askeri birimi olan İzzeddin elKassam Tugayları, dış desteklerle güçlenirken, silah üretimini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini belirtiyor.

İnsan kaynağı konusunda da oldukça zengin olan Hamas, genç nüfusu bünyesine katma konusunda ustalık gösteriyor.

Propaganda faaliyetlerini ise özellikle camiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar üzerinden yürütüyor.

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