Hamas Kimdir? İsrail Saldırısıyla Dünyaya Adını Duyuran Hamas Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hamas Kimdir? İsrail Saldırısıyla Dünyaya Adını Duyuran Hamas Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hamas 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı'nı başlattı. İsrail'in misilleme saldırılarına başlamasıyla bölgede tansiyon daha da yükseldi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar tüm dünyanın gündemine oturdu. 31 Temmuz 2024 tarihinde Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile hayatını kaybetmesi ise olaylara yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Hamas kimdir? Hamas nedir?
İşte Hamas hakkında merak edilenler... 👇
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Hamas Ne Demek?
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Hamas Ne Zaman Kuruldu?
Hamas'ı Kim Kurdu? Hamas'ın Kurucuları Kimdir?
Hamas'ın Etkili Olduğu Bölge Neresi?
Hamas'ın Lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybetti.
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Hamas'ın Müttefikleri Kim?
Diğer Ülkeler Hamas'a Nasıl Bakıyor?
Hamas Ne Kadar Güçlü?
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