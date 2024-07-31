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Halid Meşal Kimdir? Hamas'ın Yeni Lideri Olacağı İddia Edilen Halid Meşal'in Hayatı ve Kariyeri

Halid Meşal Kimdir? Hamas'ın Yeni Lideri Olacağı İddia Edilen Halid Meşal'in Hayatı ve Kariyeri

Hamas
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 19:13

Tüm dünyanın gözünü Orta Doğu'ya çevirmesine neden olan hava saldırısının ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin yerine geçecek isimler arasında ise Halid Meşal, dikkat çekiyor. Peki, Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Halid Meşal kimdir? 

İşte, detaylar...

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Halid Meşal Kimdir?

Halid Meşal Kimdir?

Halid Meşal (Khaled Mashal), 1956 yılında Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad köyünde dünyaya geldi. 1967 yılında Altı Gün Savaşları sırasında ailesiyle birlikte Kuveyt'e göç etti. Burada Kuveyt Üniversitesi'nde fizik öğrenimi gördü. 

1980 yılında dünyaevine giren Halid Meşal'ın yedi çocuğu oldu.

Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biridir

Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biridir

Öğrenci yıllarında Filistinli Öğrenciler Birliği'nde yer alarak siyaset sahnesine atılan Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biridir. 1984 yılında eğitim hayatını tamamlayan Meşal, hayatını Filistin İslami hareketine adamıştır. 1987 tarihinde Hamas'ın kurulmasının ardından örgütün Kuveyt temsilciliğini üstlenmiştir. 

1991 yılında Kuveyt'ten Ürdün'e tanışmış, Eylül 1997'de İsrail gizli servisi Mossad tarafından düzenlendiği bilinen suikast girişiminden kurulmuştur.

Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Halid Meşal, Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine mi geçecek?

Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Halid Meşal, Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine mi geçecek?

1999 yılında Hamas liderliğinin ülkede son bulmasıyla Ürdün'den Suriye'nin başkenti Şam'a yerleşmiştir. 2012'de Arap Baharının ardından Şam'ı terkettiği söylenen Halid Meşal'ın Katar'da yaşadığı söylenmektedir. 

2004 yılında Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in füze saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesiyle yerini alan Abdülaziz El Rantisi tarafından halef seçildiği duyurulmuştu. 

Halid Meşal bu kez de İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçecek isim olarak görülüyor. Şimdilik İranlı yetkililer ya da Hamas tarafından bir açıklama gelmese de Meşal, dünyanın gündeminde yer alıyor.

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