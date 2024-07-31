Halid Meşal Kimdir? Hamas'ın Yeni Lideri Olacağı İddia Edilen Halid Meşal'in Hayatı ve Kariyeri

1999 yılında Hamas liderliğinin ülkede son bulmasıyla Ürdün'den Suriye'nin başkenti Şam'a yerleşmiştir. 2012'de Arap Baharının ardından Şam'ı terkettiği söylenen Halid Meşal'ın Katar'da yaşadığı söylenmektedir.

2004 yılında Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'in füze saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesiyle yerini alan Abdülaziz El Rantisi tarafından halef seçildiği duyurulmuştu.

Halid Meşal bu kez de İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçecek isim olarak görülüyor. Şimdilik İranlı yetkililer ya da Hamas tarafından bir açıklama gelmese de Meşal, dünyanın gündeminde yer alıyor.