Halid Meşal Kimdir? Hamas'ın Yeni Lideri Olacağı İddia Edilen Halid Meşal'in Hayatı ve Kariyeri
Halid Meşal Kimdir? Hamas'ın Yeni Lideri Olacağı İddia Edilen Halid Meşal'in Hayatı ve Kariyeri
Tüm dünyanın gözünü Orta Doğu'ya çevirmesine neden olan hava saldırısının ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin yerine geçecek isimler arasında ise Halid Meşal, dikkat çekiyor. Peki, Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Halid Meşal kimdir?
İşte, detaylar...
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Halid Meşal Kimdir?
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Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biridir
Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Halid Meşal, Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine mi geçecek?
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