Yalan Makinesine Bağlanan Cem Yılmaz "Türkiye’nin En iyi Komedyeni mi?" Sorusunu 'Tereddütsüz' Yanıtladı
Yalan Makinesine Bağlanan Cem Yılmaz "Türkiye’nin En iyi Komedyeni mi?" Sorusunu 'Tereddütsüz' Yanıtladı
Geçtiğimiz gün Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalına Erşan Kuneri ekibiyle birlikte konuk olan Cem Yılmaz yalan dedektörüne bağlanarak yöneltilen soruları 'son derece dürüst' bir şekilde yanıtladı. Cem Yılmaz'ın yöneltilen 'Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' sorusuna 'tereddütsüz' cevabı ise dikkat çekti.
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Türk komedi dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkan Cem Yılmaz, hem stand-up gösterileri hem de sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Yılmaz, son dönemde yeni projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Şimdilerde başrolünde olduğu "Erşan Kuneri" adlı dizinin ikinci sezonuyla ekrana geri dönen Cem Yılmaz geçtiğimiz gün ünlü bir YouTuber'ın kanalına konuk oldu.
Orkun Işıtmak'ın birçok farklı kategoriden videolar çekip yayınladığı kanalına konuk olan Cem Yılmaz, yalan dedektörüne bağlı bir şekilde sorulan soruları yanıtladı.
Erşan Kuneri ekibiyle birlikte yalan makinesine bağlandıkları videoda espriler havada uçuşurken, sıra ünlü komedyene geldiğinde belki de çoğunuzun tahmin edebileceği üzere "Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?" sorusu soruldu.
Soruyu dürüst bir şekilde "Evet" diyerek cevaplayan Yılmaz'ın cevabı yalan makinesi tarafından doğru seçildi. Işıtmak'ın "İçinde bir tereddüt var mıdır acaba diye düşündüm." sözlerine "Nasıl tereddüt olsun çok uzun zaman oldu." yorumunda bulundu.
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