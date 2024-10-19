Yalan Makinesine Bağlanan Cem Yılmaz "Türkiye’nin En iyi Komedyeni mi?" Sorusunu 'Tereddütsüz' Yanıtladı

Geçtiğimiz gün Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalına Erşan Kuneri ekibiyle birlikte konuk olan Cem Yılmaz yalan dedektörüne bağlanarak yöneltilen soruları 'son derece dürüst' bir şekilde yanıtladı. Cem Yılmaz'ın yöneltilen 'Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' sorusuna 'tereddütsüz' cevabı ise dikkat çekti.