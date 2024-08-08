Meseleye İdo ve Derya Tuna da Dahil: Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'ten Şiddet ve Mobbing Gördüğünü Açıkladı!

Ağlamaya başladı ve 'Artık bana uygulanan mobbing'in, şiddetin kimse farkında değil mi gerçekten ya? Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar. Bu yapılan çok adaletsiz ve ayıp bir şey. Benim bütün kariyerim İbrahim Bey'in kendisine eşim dediği kişi tarafından engellenmeye çalıştı' açıklamasında bulundu.

İsim vermeyeceğini ve herkesin bu kişinin kim olduğunu bildiğini belirtti. 'Ben büyük bir mobbing'e uğradım, uğruyorum. Benim artık canım burnumda' diye de ekledi.