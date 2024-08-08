Meseleye İdo ve Derya Tuna da Dahil: Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'ten Şiddet ve Mobbing Gördüğünü Açıkladı!
Meseleye İdo ve Derya Tuna da Dahil: Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'ten Şiddet ve Mobbing Gördüğünü Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-T3xp...
İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunduktan sonra sessizliğe gömülen Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlandı. Konuya dair ilk defa açıklamada bulunan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını, kendisinden şiddet ve mobbing gördüğünü, İdo'nun annesi Derya Tuna'nın da peşini bırakmadığını açıkladı.
KAYNAK: BEYAZ MAGAZİN
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İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti hatırlarsanız. Ara sıra birtakım problem yaşadıkları magazine yansısa da birbirine yeni yeni alışan baba kızın küslükleri kısa sürüyordu.
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Fakat işin rengi, geçtiğimiz haftalarda birdenbire değişti. Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'i ima ettiği "şiddet" paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırdı.
Fakat sonra ne olduysa oldu, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek açıklama yapacağını söyleyen Dilan Çıtak'ın sesi soluğu aniden kesildi.
Açıklama yapacağını duyurduğu paylaşımı silen Çıtak'tan birkaç gün sonra kendisini büyüten babası Cem Çıtak'ı içeren imalı bir paylaşım daha geldi.
Bu sırada İbrahim Tatlıses bir kalp ameliyatı geçirdi, tüm çocukları babalarını beklerken Dilan Çıtak hastaneye gitmedi. Bu mesele de "küstüler" adı altında kapanacak gibi duruyordu.
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Ta ki bu sabaha kadar... Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlandı ve İbrahim Tatlıses göndermeli "şiddet" başlıklı paylaşımlarının arkasındaki sebebi tüm detaylarıyla anlattı.
"Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Benim çok özel bir babam vardı. Eve girdiğimde 'babişko' diye kucağına atlayacak kadar özleyip sevdiğim bir babayla büyüdüm ben. Ne yazık ki diğer çocukları İbrahim Bey'in böyle bir baba sevgisine hiç sahip olamadı. Ben onların adına üzülüyorum öncelikle. Bu yüzden de Çıtak soyadını göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim" diyerek giriş yapan Dilan Çıtak, "kendi öz babam beni kabul etmemiş ben beni büyüten adamı silebilir miyim" diyerek öz babasına olan düşkünlüğünü anlattı. Ve sonra ipin ucu koptu.
Tatlıses soyadının kariyerine faydasından çok zararı olduğunu anlatan Dilan Çıtak, arkasından konuyu bambaşka bir yere çevirerek sunucunun "Neden şimdi konuşuyorsun, neden şimdiye kadar sustun?" sorusu üzerine "Onu dışarıya karşı korumamdan dolayı beni yanında tutmak istedi ama bana sürekli başka çocukları yüzünden mobbing uyguladı" itirafında bulundu.
Derken canlı yayında beklenmedik bir sürpriz yaşandı ve İbrahim Tatlıses'ten Bilal Özcan'a mesaj geldi. İbrahim Tatlıses, "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir" dedi.
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