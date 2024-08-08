Zarafeti Elden Bırakmayan Aşkın Nur Yengi'den Yabani'sini Cover'layan Derya Uluğ'a Sitemli Abla Tavsiyesi!
Zarafeti Elden Bırakmayan Aşkın Nur Yengi'den Yabani'sini Cover'layan Derya Uluğ'a Sitemli Abla Tavsiyesi!
Geçtiğimiz gün verdiği konser çıkışında 2. Sayfa muhabirleriyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi, Yabani şarkısını cover'layan Derya Uluğ ile ilgili de konuştu. Tüm zarafetiyle konuşan ünlü şarkıcı, sitemi de abla tavsiyesini de ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlayan mutlaka olur, Aşkın Nur Yengi'nin 1997'de çıkan Yabani isimli şarkısı dönemin en çok ses getiren parçalarından biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derya Uluğ, geçtiğimiz haftalarda tam 27 yıl sonra şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' albümü için yeniden yorumladı. Yabani'nin yeni hali kimileri tarafından çok sevilirken, kimilerinin de tepkisini çekti!
Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava'da konser veren Aşkın Nur Yengi, sahne sonunda 2. Sayfa muhabirlerine röportaj verdi. Derya Uluğ'un kendisiyle özdeşleşen şarkısına yorumu da soruldu tabii...
"Yeni versiyon tabii ki o benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği şekilde yapmış, ben beğendim. Benim beğenmemin ötesinde Şehrazat albümü bu onun beğenmesi daha önemli" dedi. Muhabirlerin "ama efendim aslı gibi olmasının imkanı yok" deyince biraz daha detaylı konuşmaya karar verdi! Hem sitem etti, hem de zarafetini son ana kadar korudu!
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın