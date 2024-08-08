Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Zarafeti Elden Bırakmayan Aşkın Nur Yengi'den Yabani'sini Cover'layan Derya Uluğ'a Sitemli Abla Tavsiyesi!

Zarafeti Elden Bırakmayan Aşkın Nur Yengi'den Yabani'sini Cover'layan Derya Uluğ'a Sitemli Abla Tavsiyesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 20:15

Geçtiğimiz gün verdiği konser çıkışında 2. Sayfa muhabirleriyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi, Yabani şarkısını cover'layan Derya Uluğ ile ilgili de konuştu. Tüm zarafetiyle konuşan ünlü şarkıcı, sitemi de abla tavsiyesini de ihmal etmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatırlayan mutlaka olur, Aşkın Nur Yengi'nin 1997'de çıkan Yabani isimli şarkısı dönemin en çok ses getiren parçalarından biriydi.

Hatırlayan mutlaka olur, Aşkın Nur Yengi'nin 1997'de çıkan Yabani isimli şarkısı dönemin en çok ses getiren parçalarından biriydi.

Derya Uluğ, geçtiğimiz haftalarda tam 27 yıl sonra şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' albümü için yeniden yorumladı. Yabani'nin yeni hali kimileri tarafından çok sevilirken, kimilerinin de tepkisini çekti!

Derya Uluğ, geçtiğimiz haftalarda tam 27 yıl sonra şarkıyı 'Şehrazat-Bir Ömrün Hikayesi' albümü için yeniden yorumladı. Yabani'nin yeni hali kimileri tarafından çok sevilirken, kimilerinin de tepkisini çekti!

Kaçıranlar için Aşkın Nur Yengi'nin Yabani'sinin Derya Uluğ versiyonuna gelen ilk tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava'da konser veren Aşkın Nur Yengi, sahne sonunda 2. Sayfa muhabirlerine röportaj verdi. Derya Uluğ'un kendisiyle özdeşleşen şarkısına yorumu da soruldu tabii...

Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava'da konser veren Aşkın Nur Yengi, sahne sonunda 2. Sayfa muhabirlerine röportaj verdi. Derya Uluğ'un kendisiyle özdeşleşen şarkısına yorumu da soruldu tabii...

"Yeni versiyon tabii ki o benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği şekilde yapmış, ben beğendim. Benim beğenmemin ötesinde Şehrazat albümü bu onun beğenmesi daha önemli" dedi. Muhabirlerin "ama efendim aslı gibi olmasının imkanı yok" deyince biraz daha detaylı konuşmaya karar verdi! Hem sitem etti, hem de zarafetini son ana kadar korudu!

"Yeni versiyon tabii ki o benimkinin aynısını yapamazdı. O da yeni jenerasyonun dinlemek istediği şekilde yapmış, ben beğendim. Benim beğenmemin ötesinde Şehrazat albümü bu onun beğenmesi daha önemli" dedi. Muhabirlerin "ama efendim aslı gibi olmasının imkanı yok" deyince biraz daha detaylı konuşmaya karar verdi! Hem sitem etti, hem de zarafetini son ana kadar korudu!

Yengi, 'Öyle demeyelim, o başka biri ben başka biriyim. Ben biliyorsunuz insanların birbirine laf atmasını da sevmem. Ben onların ablalarıyım yani öyle bir şey yapmam.' açıklamasında bulundui. 

Muhabirlerin, 'çok yorumlar yapıldı' demesi üzerine sözlerine, 'Biraz okudum. Hatta başında da bana sormuş çok nezaket dolu bir davranış bence bu. Bana haber yolladı, ben dinledim daha çıkmadan, hatta bir iki tane bir şey söyledim, ekledim ona. Ama artık galiba zamanı geçmişti ve yayına girmek üzereydi şarkısı. Ben şarkının bazı yerlerini, melodilerini, introlarını atlamasın diye haber yolladım ama onu kullanmamış. Belki oralar biraz daha olabilirdi ama diyorum ya yeni jenerasyon aranjman anlayışı. Bizim zamanımız bambaşkaydı bu bambaşka, yine de ağzına sağlık' diyerek devam etti. 

Son olarak kurduğu cümle ise yolladığı mesajın yerine ulaşmamasından çok memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi... Aşkın Nur Yengi, 'Çıkmadan söylediğim bir şeydi ama bu kadar yakın bir sürede çıkacağını ben de tahmin edemedim. Konuştuğumuzun iki gün sonrası çıktı şarkı, o yüzden bir şey diyemedim' dedi.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın