Zarafeti Elden Bırakmayan Aşkın Nur Yengi'den Yabani'sini Cover'layan Derya Uluğ'a Sitemli Abla Tavsiyesi!

Yengi, 'Öyle demeyelim, o başka biri ben başka biriyim. Ben biliyorsunuz insanların birbirine laf atmasını da sevmem. Ben onların ablalarıyım yani öyle bir şey yapmam.' açıklamasında bulundui.

Muhabirlerin, 'çok yorumlar yapıldı' demesi üzerine sözlerine, 'Biraz okudum. Hatta başında da bana sormuş çok nezaket dolu bir davranış bence bu. Bana haber yolladı, ben dinledim daha çıkmadan, hatta bir iki tane bir şey söyledim, ekledim ona. Ama artık galiba zamanı geçmişti ve yayına girmek üzereydi şarkısı. Ben şarkının bazı yerlerini, melodilerini, introlarını atlamasın diye haber yolladım ama onu kullanmamış. Belki oralar biraz daha olabilirdi ama diyorum ya yeni jenerasyon aranjman anlayışı. Bizim zamanımız bambaşkaydı bu bambaşka, yine de ağzına sağlık' diyerek devam etti.

Son olarak kurduğu cümle ise yolladığı mesajın yerine ulaşmamasından çok memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi... Aşkın Nur Yengi, 'Çıkmadan söylediğim bir şeydi ama bu kadar yakın bir sürede çıkacağını ben de tahmin edemedim. Konuştuğumuzun iki gün sonrası çıktı şarkı, o yüzden bir şey diyemedim' dedi.