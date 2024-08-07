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Özge Özpirinçci, Hazal Kaya ve Aslı Kızmaz Yarı Final Heyecanı İçin Filenin Sultanları'nın Yanına Koştu!

Özge Özpirinçci, Hazal Kaya ve Aslı Kızmaz Yarı Final Heyecanı İçin Filenin Sultanları'nın Yanına Koştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 01:40

Özge Özpirinçci, Hazal Kaya ve Aslı Kızmaz Olimpiyatlarda yarı finalde yarışacak Filenin Sultanları'nın yanına, Paris'e koştu!

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Geçtiğimiz günlerde tarihe altın harflerle kazınacak, gururu dibine kadar yaşatan bir olay yaşandı biliyorsunuz! Olimpiyatlarda Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Geçtiğimiz günlerde tarihe altın harflerle kazınacak, gururu dibine kadar yaşatan bir olay yaşandı biliyorsunuz! Olimpiyatlarda Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Nefesimizi tutarak izlediğimiz maçı 3-2 skorla kapatan Filenin Sultanları'nın zaferi ülkenin koltuklarını kabarttı, ortalığı da resmen ayağa kaldırdı!

Nefesimizi tutarak izlediğimiz maçı 3-2 skorla kapatan Filenin Sultanları'nın zaferi ülkenin koltuklarını kabarttı, ortalığı da resmen ayağa kaldırdı!

Kaçıranlar için Çin'i deviren kızlara ünlü isimlerden gelen destek mesajlarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Aslı Kızmaz'ın paylaşımıyla, Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'yi de yanına alıp şahane bir ekip kurarak Paris'e uçtuklarını öğrendik! Kızların yarı final heyecanını canlı canlı izlemeye ve destek olmaya giden muhteşem üçlü sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı! Kızlara nazar değmesin diye verilen tavsiyelerin de ardı arkası kesilmedi!

Geçtiğimiz saatlerde Aslı Kızmaz'ın paylaşımıyla, Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'yi de yanına alıp şahane bir ekip kurarak Paris'e uçtuklarını öğrendik! Kızların yarı final heyecanını canlı canlı izlemeye ve destek olmaya giden muhteşem üçlü sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı! Kızlara nazar değmesin diye verilen tavsiyelerin de ardı arkası kesilmedi!

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