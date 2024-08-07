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Bu Ne Yabanilik? Korumalarıyla Dolaşan Özcan Deniz Çocuk Sorusunu Duyunca Muhabirlerden Depar Atarak Kaçtı!

Bu Ne Yabanilik? Korumalarıyla Dolaşan Özcan Deniz Çocuk Sorusunu Duyunca Muhabirlerden Depar Atarak Kaçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 22:18

Gazete Magazin muhabirleri tarafından Alaçatı sokaklarında görüntülenen Özcan Deniz'in korumalarıyla beraber muhabirlerden koşarak kaçtığı anlar gündem oldu...

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Herkesi kendine hayran bırakan sesi, şarkıları ve karizması bir yana özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri Özcan Deniz biliyorsunuz!

Herkesi kendine hayran bırakan sesi, şarkıları ve karizması bir yana özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri Özcan Deniz biliyorsunuz!

Şimdilerde her yaz olduğu gibi konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, hem sahnesinin hem de tatilin keyfini 2023 yılında evlendiği eşi Samar Dadgar'la çıkarıyor.

Şimdilerde her yaz olduğu gibi konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, hem sahnesinin hem de tatilin keyfini 2023 yılında evlendiği eşi Samar Dadgar'la çıkarıyor.

Belki denk gelmişsinizdir Özcan Deniz, geçtiğimiz sene tam da bu zamanlar Alaçatı sokaklarında beraber gezdiği 10 korumayla gündeme oturmuş, epey de bir alay konusu olmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir Özcan Deniz, geçtiğimiz sene tam da bu zamanlar Alaçatı sokaklarında beraber gezdiği 10 korumayla gündeme oturmuş, epey de bir alay konusu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, yine Alaçatı'da geçen seneki hadisenin aynısı bir level daha atlayarak yaşandı! Nasıl derseniz, Özcan Deniz yine korumalarıyla güruh halinde yürüyordu ki...

Geçtiğimiz saatlerde, yine Alaçatı'da geçen seneki hadisenin aynısı bir level daha atlayarak yaşandı! Nasıl derseniz, Özcan Deniz yine korumalarıyla güruh halinde yürüyordu ki...

Korumlarından biri önce muhabirleri tersledi, sonra Özcan Deniz muhabirlere durmayacağını söylese de birkaç soruya cevap verdi. Asıl enteresan olay ise Gazete Magazin muhabiri "ikinci çocuk" sorusunu sorunca yaşandı... Özcan Deniz, korumalarıyla beraber senkronize bir şekilde depar atarak koşmaya başladı!

Korumlarından biri önce muhabirleri tersledi, sonra Özcan Deniz muhabirlere durmayacağını söylese de birkaç soruya cevap verdi. Asıl enteresan olay ise Gazete Magazin muhabiri "ikinci çocuk" sorusunu sorunca yaşandı... Özcan Deniz, korumalarıyla beraber senkronize bir şekilde depar atarak koşmaya başladı!

Hazırsanız o anları beraber izleyelim!

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