Password'de Şebnem Bozoklu'nun Övdüğü Enis Arıkan'ın Uzaklara Dalması Akıllara Ezgi Mola Küslüğünü Getirdi!
Password'de Şebnem Bozoklu'nun Övdüğü Enis Arıkan'ın Uzaklara Dalması Akıllara Ezgi Mola Küslüğünü Getirdi!
Password programında, Şebnem Bozoklu'nun biricik arkadaşını övgülere boğduğu anlarda Enis Arıkan'ın attığı bakış akıllara sadece Ezgi Mola'yla bitmek bilmeyen küslüğünü getirdi! E editçiler durur mu? Yine kalbimiz kırıldı, yine içten içe yeter dedik...
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Uzun yıllardır çok yakın arkadaş olduğunu bildiğimiz Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Password isimli yarışma programının sunuculuğunu yapıyor biliyorsunuz.
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Birbirinden ünlü konuklar ağırlayan ikili oldukça samimi bir enerji yayıyor, haliyle programdan birçok kesit sık sık sosyal medyaya konu oluyor.
Bu sefer de gündemimizde programdan bir an var ama bu yürek parçalayan cinsten! Şimdi kısacık bir toparlayalım belki hatırlarsınız, et ve tırnak gibi olan, birbirinden bir an olsun kopmayan Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın arasına bir süre önce bir kara kedi girmişti. Bir türlü de gitmek bilemedi...
Neden küstüklerini ve aralarındaki iletişimi bıçak gibi kestiklerini net bir şekilde bilmesek de daha önce küslüğün sebebinin Enis Arıkan'ın Ezgi Mola'nın doğumuna da ev ziyaretine de gitmemesi olduğu iddia edilmişti.
Aylar geçti, barışmadılar. Biz Ezgi Mola'nın oğlu Can'ın gelişiyle beraber mükemmel bir dayı göreceğimizi sanıyorduk ki Can'ın dünyaya gelişinden sonra iki yakın dostu bir daha hiç bir arada göremedik. İşte tam da bu yüzden Password'den bir an bu ikilinin arkadaşlığına hasreti tetikledi!
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Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu'nun "Bir saniye, sen bu ülkede yaşayan herkesin çok sevdiği, muhteşem bir komedyensin, sen çok iyi bir oyuncusun" övgüleri karşısında uzaklara daldı, mahsun ve biraz da imalı bakışlar attı.
Fırsatını bulan sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii. Akıllarına hemen artık tadı kaçan Ezgi Mola küslüğü gelince, öyle bir edit ortaya çıktı ki... Kalbimiz bir kez daha büyük kırıldı!
Buyrun o anları beraber izleyelim:
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