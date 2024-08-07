Password'de Şebnem Bozoklu'nun Övdüğü Enis Arıkan'ın Uzaklara Dalması Akıllara Ezgi Mola Küslüğünü Getirdi!

Password programında, Şebnem Bozoklu'nun biricik arkadaşını övgülere boğduğu anlarda Enis Arıkan'ın attığı bakış akıllara sadece Ezgi Mola'yla bitmek bilmeyen küslüğünü getirdi! E editçiler durur mu? Yine kalbimiz kırıldı, yine içten içe yeter dedik...