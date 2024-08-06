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Geç Olsun Güç Olmasın: Kervana Katılan Hadise'den Kısa ve Öz Instagram Erişim Engeli Tepkisi!

Geç Olsun Güç Olmasın: Kervana Katılan Hadise'den Kısa ve Öz Instagram Erişim Engeli Tepkisi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 16:20

2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeline bir tepki de Hadise'den geldi!

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Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz!

Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz!

O kadar ki platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan onca insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anda elden bu kadar kolay alınması yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da konuşulan bir konu haline geldi.

2 Ağustos'ta gelen yasağın kısa süreli olmasını bekliyorduk ki geçtiğimiz gün Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağını öğrendik.

2 Ağustos'ta gelen yasağın kısa süreli olmasını bekliyorduk ki geçtiğimiz gün Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağını öğrendik.

Birçok ünlü Instagram yasağına tepki gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde kervana bir de Hadise katıldı!

Birçok ünlü Instagram yasağına tepki gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde kervana bir de Hadise katıldı!

Twitter (X) hesabından kısa ve öz bir paylaşımda bulunan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum." dedi.

Twitter (X) hesabından kısa ve öz bir paylaşımda bulunan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum." dedi.

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twitter.com

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