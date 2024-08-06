Geç Olsun Güç Olmasın: Kervana Katılan Hadise'den Kısa ve Öz Instagram Erişim Engeli Tepkisi!

O kadar ki platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan onca insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğünün bir anda elden bu kadar kolay alınması yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da konuşulan bir konu haline geldi.