Geç Olsun Güç Olmasın: Kervana Katılan Hadise'den Kısa ve Öz Instagram Erişim Engeli Tepkisi!
Geç Olsun Güç Olmasın: Kervana Katılan Hadise'den Kısa ve Öz Instagram Erişim Engeli Tepkisi!
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Instagram'a erişim engeli getirilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz!
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2 Ağustos'ta gelen yasağın kısa süreli olmasını bekliyorduk ki geçtiğimiz gün Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağını öğrendik.
Birçok ünlü Instagram yasağına tepki gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde kervana bir de Hadise katıldı!
Twitter (X) hesabından kısa ve öz bir paylaşımda bulunan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum." dedi.
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