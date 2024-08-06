Demet Akalın, Bas Bas "Harbiye Konser Biletlerimiz Tükendi" Reklamı Yapan Meslektaşlarına Yargı Dağıttı!
Demet Akalın, Bas Bas "Harbiye Konser Biletlerimiz Tükendi" Reklamı Yapan Meslektaşlarına Yargı Dağıttı!
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Demet Akalın'ı Harbiye'de konser verip 'biletlerimiz tükendi' reklamı yapan meslektaşlarına yargı dağıttı!
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Bu sene "kendime yeni bir ben lazım" diyerek imajını değiştiren ve kilo verdikçe özgüveni gelen Demet Akalın, son birkaç gündür Instagram'a gelen erişim engeline verdiği tepkilerle gündemde biliyorsunuz.
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Pek düşkün olduğu Instagram'ı elden gidince X'e adapte olmaya çalışan Demo, bu sefer Harbiye konserleri hakkında yaptığı açıklamayla ve meslektaşlarına dağıttığı yargıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Demet Akalın, Harbiye'de konser veren ve "biletlerimiz tükendi" diye reklam yapan meslektaşlarına yargı dağıttı.
"Harbiye konseriniz ne zaman?" diye soran hayranına "Ben Harbiye'de yokum. Dün Bodrum'da bir kulüpteydim, 1500 kişi vardı. 8 bilet stop millete davetiye dağıtmıyoruz biz" açıklamasında bulundu.
Böylelikle, Harbiye konseri veren tüm meslektaşlarının da biletlerini satamadığını aksine davetiye dağıtarak mekanı doldurabildiğini iddia etti.
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