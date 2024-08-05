İlk Kez Konuştu: Rıza Kocaoğlu, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan Gerginliğiyle İlgili Sorulara Cevap Verdi!
İlk Kez Konuştu: Rıza Kocaoğlu, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan Gerginliğiyle İlgili Sorulara Cevap Verdi!
Zeytin Ağacı dizisinin Fiko'su Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşları Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın geçtiğimiz haftalarda patlak veren gerginliği hakkında ilk kez konuştu!
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Geçtiğimiz haftalarda magazin, Zeytin Ağacı dizisinin galasından kalma bu videoyla çalkalanmıştı hatırlarsanız! Tatlı tatlı konuşan Seda Bakan'ı susturmaya çalışıp göz deviren Tuba Büyüküstün'ün tavırları karşısında Bakan'ın mütevazılığı gündeme bomba gibi oturmuştu!
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Sosyal medyada tepkiler büyüyünce Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'den eşzamanlı "aramız gayet iyi" paylaşımları gelmişti fakat bu paylaşımlar hiç de inandırıcı bulunmamıştı.
Bir de üstüne Seda Bakan'ın konuyla ilgili gönderilerin altında beğendiği yorumlar ortaya çıkınca işin rengi iyice değişmişti!
O günden sonra ikiliden ses seda çıkmadı. Bu konu bir daha açılmamak üzere kapatıldı veya rafa kaldırıldı!
Fakat geçtiğimiz saatlerde, Zeytin Ağacı dizisindeki rol arkadaşları Rıza Kocaoğlu, 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi. Ve tabii ki Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün arasındaki mesele soruldu kendisine!
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Gerginlik sorusunu ciddiye almayan Rıza Kocaoğlu, hiçbir şey yaşanmamış gibi "Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Seda ve Tuba da birbirini çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Hiç olur mu öyle şey? Biz kardeşiz" diyerek konuyu kapattı!
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