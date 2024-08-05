Dikkatini Göğüs Kılları Çekmiş: Berdan Mardini'den Uçakta Karşılaştığı Mert Demir'e Dumura Uğratacak Teklif!

Mardini o anları şöyle anlattı;

'Mert'e 'Kulağıma küpe takayım mı?' diye sordum. O da 'Tak abi' dedi. Sonra ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı falan göstererek, 'Seni de götüreyim, böyle epilasyon yapalım' deyince kahkahalar attık!'