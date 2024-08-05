Dikkatini Göğüs Kılları Çekmiş: Berdan Mardini'den Uçakta Karşılaştığı Mert Demir'e Dumura Uğratacak Teklif!
Dikkatini Göğüs Kılları Çekmiş: Berdan Mardini'den Uçakta Karşılaştığı Mert Demir'e Dumura Uğratacak Teklif!
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser veren Berdan Mardini, konser çıkışı muhabirlerle sohbet etti. Mert Demir'le uçakta karşılaştıklarını söyleyen Mardini, ünlü şarkıcının göğüs kıllarına yaptığı yorum ve teklifle dumura uğrattı! 😂
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Önce "Antidepresan"la gönlümüzü fetheden, hem Serenay Sarıkaya'yı hem de tüm ülkeyi ateşe düşüren Mert Demir, son zamanların gözde isimlerinden biliyorsunuz.
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Sarıkaya'yla yaşadığı aşkla kimilerine çok samimi kimilerine de çok yapmacık gelen şarkıcı, en son kendisi hakkında yapılan yorumların hemen hemen hepsinin yalan olduğunu belirttiği ve annesinin üzüldüğünü söylediği açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Bu sefer kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir isimle arasında geçen diyalogla gündeme oturdu kendisi! Kalıplara sığmayan kombinleriyle sık sık dikkat çeken Berdan Mardini, Kıbrıs'taki konserinin çıkışında Mert Demir'le uçakta karşılaştıklarını söyledi. Aralarında geçen diyalog ise hem alaka sorgulatacak hem de güldürecek cinstendi!
Mert Demir'e "Kulağıma küpe takayım mı?" diye sorduğunu ve onay aldığını belirten Mardini, hemen arkasından aralarında odağında göğüs kıllarının olduğu bir konuşma geçtiğini itiraf etti.
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