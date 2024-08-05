Ne Çektin Be Bianca: Kanye West'le LA Sokaklarında Salınan Bianca Censori'nin Yeni Kombini "Yeter" Dedirtti!
Ne Çektin Be Bianca: Kanye West'le LA Sokaklarında Salınan Bianca Censori'nin Yeni Kombini "Yeter" Dedirtti!
Yine Bianca ve Kanye, yine kombin fiyaskosu! Los Angeles sokaklarında salınırken görüntülenen Kanye West ve Bianca Censori, kombin seçimleriyle yine ağızları açık bıraktı.
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Kim Kardashian'la olaylı boşanmasının ardından enteresan hareketlerde ve her biri dumura uğratan açıklamalarda bulunan Kanye West, uzunca bir süredir Kim'e benzetmek için taklalar attığı yeni eşi Bİanca Censori West'le gündeme geliyor biliyorsunuz.
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2023 yılında evlenen çift, beraber görüntülenmeye başladığı ilk andan beri fazlasıyla ilginç kombin seçimleriyle öne çıkıyor. Kanye'den çok da Bianca konuşuluyor tabii. Sebebi belli...
İlginç aksesuarlarla neredeyse çıplak olduğu kombinler seçen Bianca, her defasında göze batıyor. Hatta o kadar ki Kanye West'in Bianca'yı riskli ve müstehcen kıyafetleri giymeye zorladığı iddia ediliyor.
Kimileri bu ilişkiyi kontrolün Kanye'de olduğu sıradan bir ilişki olarak yorumlasa da büyük çoğunluk Kanye'nin hareketlerinin artık zorbalığa ve hatta istismara girdiğini düşünüyor. Çünkü hak verirsiniz ki Bianca'nın bu kadar açık giyinirken Kanye'nin bu kadar karalara bürünmesine akıl sır ermiyor.
Şimdi hazırsanız, bugüne kadar bu ikilinin çok kombinini gördük, çok kombinine tahammül ettik ama en kötüsü sırada bekliyor!
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Bu sefer yarı çıplak falan demeye dilimiz varmıyor...
Elden de "ne çektin be Bianca" deyip üzülmekten başka bir şey gelmiyor!
Buyurun, kimler neler demiş beraber bakalım👇
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"Bu mutlu bir kadının yüzü değil. Kullanılıyor ve ortalıkta dolaştırılıyor. Bu kadınlara hakarettir" 👇
"Bu noktada artık bir insan bile değil" 👇
"O KIYAFET (eğer buna KIYAFET denebilirse) bir hakarettir" 👇
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"Bu yasa dışı değil mi??? Şimdiye kadar nasıl uygunsuz teşhircilikle suçlanmadı? Biri açıklasın" 👇
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