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İmla Hatası Kraliçesi Demet Akalın, "Instagram'dan Bana Ne" Diyen Sunucuya Çıkışayım Derken Türkçe'yi Katletti

İmla Hatası Kraliçesi Demet Akalın, "Instagram'dan Bana Ne" Diyen Sunucuya Çıkışayım Derken Türkçe'yi Katletti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 21:55

Televizyon izlerken sunucunun yaptığı Instagram yorumunu duyunca tansiyonu yükselen Demet Akalın, X'e koştu, yine Türkçe'yi katletti!

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2 Ağustos'ta ansızın getirilen Instagram yasağı ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Hem platform üzerinden para kazanan, işini yürütenler hem de fikir ve düşünce özgürlüğü çat diye elinden alınan vatandaşlar sesini yükselttiyse de geçtiğimiz saatlerde saatler süren kabine toplantısından çıkan karar yine bir şeyi değiştirmedi. "Instagram açılsın" kararı çıkmadı...

2 Ağustos'ta ansızın getirilen Instagram yasağı ülkeyi ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Hem platform üzerinden para kazanan, işini yürütenler hem de fikir ve düşünce özgürlüğü çat diye elinden alınan vatandaşlar sesini yükselttiyse de geçtiğimiz saatlerde saatler süren kabine toplantısından çıkan karar yine bir şeyi değiştirmedi. "Instagram açılsın" kararı çıkmadı...

Erişim engeli geldiğinden bu yana birçok ünlü isim konuya dair tepkisini ortaya koydu, bunlardan biri de Instagram'a düşkünlüğüyle meşhur Demet Akalın'dı.

Erişim engeli geldiğinden bu yana birçok ünlü isim konuya dair tepkisini ortaya koydu, bunlardan biri de Instagram'a düşkünlüğüyle meşhur Demet Akalın'dı.

Instagram elden gidince X'e adapte olmaya çalışan Demo, en son Meta'nın BTK'nın erişim engeli kararı verdiği gün yayınladığı "Türkçe Bilen Yönetici" ilanına heveslenmesiyle güldürmüştü.

Instagram elden gidince X'e adapte olmaya çalışan Demo, en son Meta'nın BTK'nın erişim engeli kararı verdiği gün yayınladığı "Türkçe Bilen Yönetici" ilanına heveslenmesiyle güldürmüştü.

İmla ve yazım hatası hiçbir paylaşımından eksik olmayan, bununla büyük nam salmış Akalın'ın "ben hazırım" paylaşımının detaylarından ve Twitter'da takipçileriyle nasıl kaynaştığından bu yazımızda bahsetmiştik:

Sosyal medyadan uzak kalamayan Demet Akalın, birkaç saat önce de televizyonda "Instagram'dan bana ne ya benlik bir şey yok, açılmasa da olur" diyen kullanıcıya öfke kustu.

Sosyal medyadan uzak kalamayan Demet Akalın, birkaç saat önce de televizyonda "Instagram'dan bana ne ya benlik bir şey yok, açılmasa da olur" diyen kullanıcıya öfke kustu.

Sinirlerine hakim olamayan Demo'nun Türkçe'yi katlettiği mesajı sosyal medya kullanıcılarının goygoyundan kaçamadı tabii.

Sinirlerine hakim olamayan Demo'nun Türkçe'yi katlettiği mesajı sosyal medya kullanıcılarının goygoyundan kaçamadı tabii.
twitter.com
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Hazırsanız, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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