Hani Sorun Yoktu? Galadan Sonra Tuba Büyüküstün'ü Gömen Yorumları Beğenen Seda Bakan Kaosu Elleriyle Besledi!
Hani Sorun Yoktu? Galadan Sonra Tuba Büyüküstün'ü Gömen Yorumları Beğenen Seda Bakan Kaosu Elleriyle Besledi!
9 Temmuz'daki Zeytin Ağacı galasından patlayan görüntüler gündeme büyük oturmuştu! Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün 'sorun yok, aramız iyi' temalı paylaşımıyla olay kapanacak gibi duruyordu ki Seda Bakan, kaosu kendi elleriyle beslemeye karar verdi!
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Uzun süredir merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayına girdi biliyorsunuz! Dizi pek beğenildi, herkes büyük bir keyifle izledi fakat...
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9 Temmuz'dan kalan galadan bir video sonradan öyle bir patladı ve tepki çekti ki günlerdir gündemden düşmüyor mübarek!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, ekibin hep beraber röportaj verdiği sırada Seda Bakan'ın "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinin üzerine Tuba Büyüküstün'ün ani çıkışı ve sonra da arkadaşını susturmaya çalışması büyük dikkat çekmişti.
Tuba Büyüküstün'ün kaba ve itici bulunan tavırları meselenin bir hayli büyümesine sebep oldu tabii. Fakat ikili duruma hemen müdahale etti, videolu konuşmalarından aldıkları ekran görüntüsü hikayelerinde eşzamanlı paylaşarak "aramız iyi, problem yok" mesajı verdiler.
Derken meseleye son zamanlarda her paylaşımına Zeytin Ağacı'ndan bir kare iliştiren Demet Akalın dahil oldu...
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Şimdi geliyoruz işlerin renginin değişeceği asıl yere! Geçtiğimiz saatlerde Seda Bakan, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
Bu fotoğrafın altına gelen ve "olay büyümesin diye alttan aldığınız Türk halkı fark etti, sen seni yedirsen de biz seni yedirmeyiz aşko" yorumunu beğenmesi ise "n'oluyoruz şimdi?" dedirtti.
Üstelik tek bir yorum da değildi Seda Bakan'ın beğendiği! Tuba Büyüküstün'ün kendisini kıskandığını vurgulayan ve "3. sezon iptal olmasın diye paylaştın değil mi?" diye soran yorumları da beğendi kendisi...
Demo'nun yakinen takip ettiği meselelere hemen el atmak gibi bir huyu var biliyorsunuz. O da duramadı, Seda Bakan'ın beğenilerini görünce "Sonra da gidip öpücüklü telefon resmi!!!" yorumunu yaparak hem Tuba Büyüküstün'ü hem de Seda Bakan'ı samimiyetsiz bulduğunu ima etti.
Pek de haksız değildi sanki... Seda Bakan'ın "like" iliştirip, gülerek cevap verdiği yorumlar o öpücüklü hikayenin "iyiyiz" demek olmadığını, çıkan kaosun da altının boş olmadığını kanıtladı!
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