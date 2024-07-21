Hani Sorun Yoktu? Galadan Sonra Tuba Büyüküstün'ü Gömen Yorumları Beğenen Seda Bakan Kaosu Elleriyle Besledi!

9 Temmuz'daki Zeytin Ağacı galasından patlayan görüntüler gündeme büyük oturmuştu! Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün 'sorun yok, aramız iyi' temalı paylaşımıyla olay kapanacak gibi duruyordu ki Seda Bakan, kaosu kendi elleriyle beslemeye karar verdi!