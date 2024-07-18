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Seren Serengil'e Destan Döşeyen Bülent Ersoy, Selin Ciğerci'nin Katkılarıyla Yalanlarını Ortaya Döktü!

Seren Serengil'e Destan Döşeyen Bülent Ersoy, Selin Ciğerci'nin Katkılarıyla Yalanlarını Ortaya Döktü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 19:46

Geçtiğimiz gece Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'deki makyörü Tolgahan Karataş'ı kovup programdan ayrılmasıyla başlayan kaosa Seren Serengil dahil olmuştu hatırlarsanız. Bülent Ersoy hakkında birtakım iddialar ortaya atan ve makyörü koruyan Seren Serengil'e Diva'dan koca bir destan geldi... Serengil'in yalanlarını ortaya çıkaran Ersoy, sert konuştu.

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Dün akşam saatlerinden beri gündemimizde Bülent Ersoy, aniden verdiği Dünya Güzellerim Tatilde'den ayrılma kararı ve sebebi var biliyorsunuz.

Dün akşam saatlerinden beri gündemimizde Bülent Ersoy, aniden verdiği Dünya Güzellerim Tatilde'den ayrılma kararı ve sebebi var biliyorsunuz.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Diva gece saatlerinde makyörünü uygunsuz davranışları sebebiyle kovduğunu, Dünya Güzellerim'den de ayrıldığını açıklamıştı. Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından her kaosa birden dalmasıyla meşhur Seren Serengil'den makyör Tolgahan Karataş'a destek gelmiş, Serengil "eskiden beri tanıdığı ve çalıştığı" Karataş'ı koruması altına almıştı.

Ardından her kaosa birden dalmasıyla meşhur Seren Serengil'den makyör Tolgahan Karataş'a destek gelmiş, Serengil "eskiden beri tanıdığı ve çalıştığı" Karataş'ı koruması altına almıştı.

Seren Serengil'in "oraya gitme demedim mi ben sana?" temalı makyöre annesi gibi ders verdiği Bülent Ersoy'u da yerdiği açıklaması bu yazımızda mevcut:

Olay bu kadarla da bitmedi tabii. Seren Serengil'den aldığı destekle konuşmaya karar veren Tolgahan Karataş da bir paylaşımda bulunarak zehir zemberek sözlerle Bülent Ersoy'un "uygunsuz davranış" çıkışına cevap vermişti.

Olay bu kadarla da bitmedi tabii. Seren Serengil'den aldığı destekle konuşmaya karar veren Tolgahan Karataş da bir paylaşımda bulunarak zehir zemberek sözlerle Bülent Ersoy'un "uygunsuz davranış" çıkışına cevap vermişti.

Onun detayları da burada 👇

Hem Seren Serengil hem de Makyör Tolgahan Karataş olaya dört koldan dahil olunca Bülent Ersoy da yerinde duramadı tabii, Seren Serengil'i yerden yere vurdu.

Hem Seren Serengil hem de Makyör Tolgahan Karataş olaya dört koldan dahil olunca Bülent Ersoy da yerinde duramadı tabii, Seren Serengil'i yerden yere vurdu.

Seren de hiç vakit kaybetmedi hemen karşı atağa geçti. Detaylar burada 👇

Bülent Ersoy'dan bir kez daha cevap gelip gelmeyeceği merak ediliyordu ki Diva çıldırdı! Seren Serengil'e koca bir destan döşeyen Bülent Ersoy, Serengil'in yalanlarını da bir bir ortaya çıkardı.

Bülent Ersoy'dan bir kez daha cevap gelip gelmeyeceği merak ediliyordu ki Diva çıldırdı! Seren Serengil'e koca bir destan döşeyen Bülent Ersoy, Serengil'in yalanlarını da bir bir ortaya çıkardı.
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Selin Ciğerci'yle Ebru Gündeş konserine gittiği için Bülent Ersoy'un sinirlendiğini iddia edip kendisini itham altında bırakan Seren Serengil'e Diva'dan oldukça sert ve had bildiren bir mektup geldi.

Selin Ciğerci'yle Ebru Gündeş konserine gittiği için Bülent Ersoy'un sinirlendiğini iddia edip kendisini itham altında bırakan Seren Serengil'e Diva'dan oldukça sert ve had bildiren bir mektup geldi.

Ersoy sözlerine, kimsenin özel hayatına karışmadığını ve kimsenin özel hayatının kendisini enterese etmeyeceğini vurgulayarak başladı, Tolgahan Karataş'ın davranışlarını çalışma ortamında etik bulmadığı için tepki gösterdiğini dile getirdi.

Ersoy sözlerine, kimsenin özel hayatına karışmadığını ve kimsenin özel hayatının kendisini enterese etmeyeceğini vurgulayarak başladı, Tolgahan Karataş'ın davranışlarını çalışma ortamında etik bulmadığı için tepki gösterdiğini dile getirdi.

Yıllardır 'kalite' diyerek ve onu baz alarak yaşadığını dile getiren Ersoy, Seren Serengil'in annesinin kalitesini överken sapla samanı birbirine karıştırdığını da, Tolgahan Karataş'ın kalitesizliğine verdiği primi anlayamadığını da söyledi.

Yıllardır 'kalite' diyerek ve onu baz alarak yaşadığını dile getiren Ersoy, Seren Serengil'in annesinin kalitesini överken sapla samanı birbirine karıştırdığını da, Tolgahan Karataş'ın kalitesizliğine verdiği primi anlayamadığını da söyledi.

Serengil'in aba altından sopa gösterirmiş gibi işin içine maliyeyi sokmasından rahatsız olduğunu dile getirdikten sonra ise "ben methiyelerimde veya yermelerimde emin olmadan asla ve asla konuşmam" diyerek asıl bombayı patlattı.

Serengil'in aba altından sopa gösterirmiş gibi işin içine maliyeyi sokmasından rahatsız olduğunu dile getirdikten sonra ise "ben methiyelerimde veya yermelerimde emin olmadan asla ve asla konuşmam" diyerek asıl bombayı patlattı.

Selin Ciğerci'yi yerlere göklere sığdıramayan Diva, Ciğerci'nin kendisini aradığını ve Seren Serengil'in ortaya attığı Tolgahan Karataş'la Ebru Gündeş konserine gittikleri için kriz çıkardığı iddiasını yalanladı. Selin Ciğerci'nin Karataş'ın yalanını örtmek için bu duruma alet olduğunu itiraf ettiğini açıklayarak Seren Serengil'in yalanlarını bir bir ortaya döktü. En sonuna da "bir konuda bilgin yoksa fikrin de olmasın çocuğum" cümlesini ekleyerek meseleye son noktayı (umuyoruz ki) koydu...

Selin Ciğerci'yi yerlere göklere sığdıramayan Diva, Ciğerci'nin kendisini aradığını ve Seren Serengil'in ortaya attığı Tolgahan Karataş'la Ebru Gündeş konserine gittikleri için kriz çıkardığı iddiasını yalanladı. Selin Ciğerci'nin Karataş'ın yalanını örtmek için bu duruma alet olduğunu itiraf ettiğini açıklayarak Seren Serengil'in yalanlarını bir bir ortaya döktü. En sonuna da "bir konuda bilgin yoksa fikrin de olmasın çocuğum" cümlesini ekleyerek meseleye son noktayı (umuyoruz ki) koydu...

Bu kaos daha büyür mü neler olur bilmiyoruz ama Bülent Ersoy - Seren Serengil çatışmasının yorduğu kesin! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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