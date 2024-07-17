Dünya Güzellerim'den Kovulan Makyör Tolgahan Karataş'tan Bülent Ersoy'un İddialarına Zehir Zemberek Yanıt!
Dünya Güzellerim'den Kovulan Makyör Tolgahan Karataş'tan Bülent Ersoy'un İddialarına Zehir Zemberek Yanıt!
Dünya Güzellerim'le ekrana gelen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'la ilgili şaşırtıcı iddialarda bulunmuş; önce onu kovup ardından kendisinin programdan ayrıldığını açıklamıştı. Makyör Tolgahan Karataş'tan iddialara yanıt gecikmedi!
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Show TV ekranlarının sevilen programı Dünya Güzellerim, ekrana yeniden gelmeye başlamasının üstünden yalnızca iki hafta geçmesine rağmen büyük bir iddiayla sarsıldı.
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Diva Bülent Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı.
Bülent Ersoy ayrıca yaşanan ikili diyaloglar ve yapımla ilgili şikayetlerinden dolayı 11. bölüm itibarıyla programdan ayrıldığını açıkladı.
Bu iddiaların ardından Tolgahan Karataş'tan cevap gecikmedi! "Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" diyen Karataş, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve manevi tazminat davası açacağını dile getirdi.
Karataş, iftiraların arka planında yatan gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, Bülent Ersoy'un yapımdan ayrılma isteği için kendisine iftira atma yolunu seçtiğini iddia etti.
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