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NOW TV'de Murat Yıldırım'la Başrolü Paylaşacak Ebru Şahin'e Güçlü Bir Rakip Geliyor!

NOW TV'de Murat Yıldırım'la Başrolü Paylaşacak Ebru Şahin'e Güçlü Bir Rakip Geliyor!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 21:57

Yeni sezonda NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan kod adı Bir Aşk Masalı diyebileceğimiz dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ebru Şahin'e güçlü bir rakip geldi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Yeni sezonda TV ekranlarında tam 35 dizi izleyiciyle buluşacak. Kaçının reytinglerde güçlü bir çıkış yakalayacağı şimdiden merak konusu.

Yeni sezonda TV ekranlarında tam 35 dizi izleyiciyle buluşacak. Kaçının reytinglerde güçlü bir çıkış yakalayacağı şimdiden merak konusu.

NOW'ın duyurduğu ancak ismi henüz netleşmeyen dizilerden birinde Ebru Şahin'in başrol olacağı açıklanmıştı.

NOW'ın duyurduğu ancak ismi henüz netleşmeyen dizilerden birinde Ebru Şahin'in başrol olacağı açıklanmıştı.

Başrolde güzel oyuncuya Murat Yıldırım eşlik edecek ve ikili Nazlı ile Demir karakterlerine hayat verecek.

Başrolde güzel oyuncuya Murat Yıldırım eşlik edecek ve ikili Nazlı ile Demir karakterlerine hayat verecek.

Dizide Demir'in iş ortağı Defne'ye hayat verecek ve Defne'yi canlandıracak oyuncu belli oldu!

Dizide Demir'in iş ortağı Defne'ye hayat verecek ve Defne'yi canlandıracak oyuncu belli oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nazlı ve Demir aşkı önündeki en büyük engel olan Defne'yi Ezgi Eyüboğlu canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nazlı ve Demir aşkı önündeki en büyük engel olan Defne'yi Ezgi Eyüboğlu canlandıracak.

Şimdiden reytingi bol olsun!

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