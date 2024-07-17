NOW TV'de Murat Yıldırım'la Başrolü Paylaşacak Ebru Şahin'e Güçlü Bir Rakip Geliyor!

Yeni sezonda NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan kod adı Bir Aşk Masalı diyebileceğimiz dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ebru Şahin'e güçlü bir rakip geldi!

Kaynak: Birsen Altuntaş