Dünya Güzellerim'in Afrodit'i Banu Alkan, En Büyük Pişmanlığını Açıkladı!
Dünya Güzellerim'in Afrodit'i Banu Alkan, En Büyük Pişmanlığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=eRra9...
Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde ile yeniden gündemimize oturan isimlerden biri olan Afrodit Banu Alkan, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı.
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Show TV ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayan Dünya Güzellerim, kısa sürede büyük ilgi toplamayı başardı.
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Daha ilk bölümden tartışmaların başladığı programda Banu Alkan, Bülent Ersoy ya da Safiye Soyman'la ilgili olay yaratacak pek çok açıklama geçiyor.
Biricik Afrodit'imiz Banu Alkan, ekibin kendisine sorduğu sorulara eğlenceli yanıtlar verirken hayattaki en büyük pişmanlığını da açıkladı.
Çocuk doğurmama kararı aldığı için pişman olduğunu dile getiren Banu Alkan, 20'li yaşlarına dönse 5 çocuk doğuracağını dile getirdi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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