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Mehmet Şef'in MasterChef'te Kendisine "Reyting için Rol Yapıyor" Diyenlere Cevabı!

Mehmet Şef'in MasterChef'te Kendisine "Reyting için Rol Yapıyor" Diyenlere Cevabı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 11:59

MasterChef'in efsane şeflerinden Mehmet Şef hem çok seviliyor hem de yarışmacılara verdiği sert tepkiler yüzünden eleştiriliyor. İşte Mehmet Şef'in 'Rol yapıyor' eleştirilerine cevabı.

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MasterChef'in sevilen ancak bir o kadar da eleştirilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sezonun başlaması ile birlikte yine okları üstüne çekti.

MasterChef'in sevilen ancak bir o kadar da eleştirilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sezonun başlaması ile birlikte yine okları üstüne çekti.

Her ne kadar babacan tarafını sevenler olsa da Mehmet Şef'in programdaki sert tavırları tepki topluyor.

Her ne kadar babacan tarafını sevenler olsa da Mehmet Şef'in programdaki sert tavırları tepki topluyor.

Birçok kullanıcı videolarının altına "Bu kadar sert davranma" diye yazıyor. Hatta Mehmet Şef'i annesi bile "Çocuklara kızma" diye uyarmıştı.

Birçok kullanıcı videolarının altına "Bu kadar sert davranma" diye yazıyor. Hatta Mehmet Şef'i annesi bile "Çocuklara kızma" diye uyarmıştı.

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Mehmet Şef kendisine yapılan "Reyting için rol yapıyor" eleştirilerine geçtiğimiz yıllarda Hakan Gence'ye verdiği röportajda yanıt verdi. O anlar yeniden gündem oldu.

Mehmet Şef kendisine yapılan "Reyting için rol yapıyor" eleştirilerine geçtiğimiz yıllarda Hakan Gence'ye verdiği röportajda yanıt verdi. O anlar yeniden gündem oldu.
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