Mehmet Şef'in MasterChef'te Kendisine "Reyting için Rol Yapıyor" Diyenlere Cevabı!
Mehmet Şef'in MasterChef'te Kendisine "Reyting için Rol Yapıyor" Diyenlere Cevabı!
MasterChef'in efsane şeflerinden Mehmet Şef hem çok seviliyor hem de yarışmacılara verdiği sert tepkiler yüzünden eleştiriliyor. İşte Mehmet Şef'in 'Rol yapıyor' eleştirilerine cevabı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in sevilen ancak bir o kadar da eleştirilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sezonun başlaması ile birlikte yine okları üstüne çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her ne kadar babacan tarafını sevenler olsa da Mehmet Şef'in programdaki sert tavırları tepki topluyor.
Birçok kullanıcı videolarının altına "Bu kadar sert davranma" diye yazıyor. Hatta Mehmet Şef'i annesi bile "Çocuklara kızma" diye uyarmıştı.
👇🏻
Mehmet Şef kendisine yapılan "Reyting için rol yapıyor" eleştirilerine geçtiğimiz yıllarda Hakan Gence'ye verdiği röportajda yanıt verdi. O anlar yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın