MasterChef'te Yemeği Yapamayan Yarışmacı Mehmet Şef'e Sert Konuşunca Stüdyo Gerildi!
MasterChef'te Yemeği Yapamayan Yarışmacı Mehmet Şef'e Sert Konuşunca Stüdyo Gerildi!
MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı yemeği şeflerin istediği gibi yapamayınca Mehmet Şef'e sert açıklaması stüdyoyu gerdi. İşte o anlar...
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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro için yarışmaya devam ederken hayal kırıklıkları olabiliyor.
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Bir yarışmacı istenen yemeği şeflerin istediği gibi yapamayınca açıklama beklendi.
Mehmet Şef, yarışmacının yüz ifadesine takıldı, "Neden gülüyorsun?" diye sorunca yarışmacı gerildi.
Verdiği sert cevapla Mehmet Şef'i kızdıran yarışmacı stüdyoyu da gerdi.
O sırada Mehmet Şef'in mimikleri dikkat çekti.
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Şef egolarını tecrübesiz insanlar üzerinde tatmin edince çok mutlu oluyorlar. Sen yemeğini değerlendir yapan kişi ister güler isterse ağlar sana ne!!!
Ne yapsanız az bu egoistlere. tutturmuşlar 3 chef karşılarında el pençe olsun istiyorlar hadi ordan kimsiniz la siz
Bu alaylı şeflerden sektör teker teker temizlenecek. Bunların çoğu mutfak dışında hiçbir şey bilmeyen kendini yetiştirememiş kişilerdir. Ama okullular sektör... Devamını Gör