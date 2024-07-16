Hadise'nin Dizisinden Ayrılan İlhan Şen'in Yeni Dizide Partneri Kim Oldu?
Hadise'nin Dizisinden Ayrılan İlhan Şen'in Yeni Dizide Partneri Kim Oldu?
Hadise'nin başrolünde oynayacağı 'Esas Oğlan' dizisinden ayrılan İlhan Şen'in yeni dizideki partneri belli oldu. Bakın, komiserimiz ile kim aşk yaşayacak?
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Başrolünde şarkıcı Hadise'nin yer alacağı Esas Oğlan'da önce İlhan Şen oynayacaktı. Sonra Şen diziden ayrıldı, onun yerine Serhat Teoman geldi.
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Şen'in yeni bir projeyi kabul ettiği ve o yüzden diziden ayrıldığı aktarılmıştı. İran yapımı yeni bir dizi projesine katılan Şen'in partneri belli oldu.
Şen, ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh’in kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği 8 bölümlük dijital dizi One Way Ticket!ta oynayacak.
Dizide Cinayet Bürosu Komiser Yardımcısı Serdar'ı oynayacak olan Şen'in partneri ise Gizem Karaca olacak.
Siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım...
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