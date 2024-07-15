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Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Seyircinin Asla Gülmediği En Kötü Bölümü Anlattı!

Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Seyircinin Asla Gülmediği En Kötü Bölümü Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 15:53

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın en kötü bölümünde yaşananları Oğuzhan Uğur anlattı: 'Seyirci hiçbir skeçe gülmedi. Mecburen yapmak zorunda kaldık.'

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Ersin Korkut, Şahin Irmak, Büşra Pekin, Murat Eken, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi efsane bir komedi ekibiyle işe başlayan Çok Güzel Hareketler Bunları'ı hepimiz severek takip ediyorduk.

Ersin Korkut, Şahin Irmak, Büşra Pekin, Murat Eken, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi efsane bir komedi ekibiyle işe başlayan Çok Güzel Hareketler Bunları'ı hepimiz severek takip ediyorduk.

Bir dönemin en çok eğlendiren programının arka planında ekip hem skeçleri yazmak, üretmek hem de oynamak konusunda büyük bir emek sarf ediyordu.

Bir dönemin en çok eğlendiren programının arka planında ekip hem skeçleri yazmak, üretmek hem de oynamak konusunda büyük bir emek sarf ediyordu.

Her bölümünde ayrı güldüren programın bir bölümünde aksaklık yaşanmıştı. ÇGHB'nin en kötü bölümü ilan edilen bölüm ile ilgili Oğuzhan Koç konuştu.

Her bölümünde ayrı güldüren programın bir bölümünde aksaklık yaşanmıştı. ÇGHB'nin en kötü bölümü ilan edilen bölüm ile ilgili Oğuzhan Koç konuştu.

"Büyük emek sarf ediyorduk ancak artık o bölümde hiçbir şey çıkaramadık ve seyirci tüm bölüm hiç gülmedi" dedi.

"Büyük emek sarf ediyorduk ancak artık o bölümde hiçbir şey çıkaramadık ve seyirci tüm bölüm hiç gülmedi" dedi.

Hal böyle olunca tüm ekibin çıkıp özür dilediğini anlattı. İşte o anlar...

Hal böyle olunca tüm ekibin çıkıp özür dilediğini anlattı. İşte o anlar...
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