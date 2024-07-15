Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Seyircinin Asla Gülmediği En Kötü Bölümü Anlattı!
Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Seyircinin Asla Gülmediği En Kötü Bölümü Anlattı!
Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın en kötü bölümünde yaşananları Oğuzhan Uğur anlattı: 'Seyirci hiçbir skeçe gülmedi. Mecburen yapmak zorunda kaldık.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Korkut, Şahin Irmak, Büşra Pekin, Murat Eken, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi efsane bir komedi ekibiyle işe başlayan Çok Güzel Hareketler Bunları'ı hepimiz severek takip ediyorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en çok eğlendiren programının arka planında ekip hem skeçleri yazmak, üretmek hem de oynamak konusunda büyük bir emek sarf ediyordu.
Her bölümünde ayrı güldüren programın bir bölümünde aksaklık yaşanmıştı. ÇGHB'nin en kötü bölümü ilan edilen bölüm ile ilgili Oğuzhan Koç konuştu.
"Büyük emek sarf ediyorduk ancak artık o bölümde hiçbir şey çıkaramadık ve seyirci tüm bölüm hiç gülmedi" dedi.
Hal böyle olunca tüm ekibin çıkıp özür dilediğini anlattı. İşte o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın