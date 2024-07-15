Hadise'nin Dizisinden Ayrılan İlhan Şen Hangi Projeye Dahil Oldu?
Hadise'nin Dizisinden Ayrılan İlhan Şen Hangi Projeye Dahil Oldu?
Hadise'nin başrolünde oynayacağı 'Esas Oğlan' dizisi için ilk düşünülen isim İlhan Şen olmuştu. Ancak diziden ayrıldı. Peki, şimdi hangi projede?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde şarkıcı Hadise'nin yer alacağı Esas Oğlan'ın esas oğlanı biraz zor bulundu. Önce İlhan Şen ile partner olan Hadise'nin rol arkadaşı değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Hadise ile sevgili olacağı tahmin edilen kişi için Serhat Teoman ile anlaşıldı. Ancak İlhan Şen'in neden bir anda gittiği merak uyandırmıştı.
Şen'in yeni bir projeyi kabul ettiği ve o yüzden diziden ayrıldığı aktarılmıştı. O proje belli oldu!
Yakışıklı oyuncu, Dünya Sineması'nın Yükselen Yıldızı olarak gösterilen İran yapımı yeni bir dizi projesi için sete çıkıyor.
Şen, ünlü yönetmen ve senarist Pouria Heidary Oureh’in kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği 8 bölümlük dijital dizi One Way Ticket ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şen, dizide Cinayet Bürosu Komiser Yardımcısı Serdar karakterini canlandıracak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın