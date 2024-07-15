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Kerem Bürsin'in ve Yabani Dizisinin Hayranları Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Kerem Bürsin'in ve Yabani Dizisinin Hayranları Sosyal Medyada Birbirine Girdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 11:17

Yabani dizisi hayranları, dizinin Rüya ve Yaman'ının görüntülerini Times Square'da yansıtıldığı anları paylaştı. Kerem Bürsin fanları ise 'Taklitçisiniz' dedi. Ortalık karıştı.

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Now Tv'de yayınlanan ve son zamanların sevilen dizileri arasına giren Yabani dizisi hayranlarından başrol oyuncularına bir jest geldi.

Now Tv'de yayınlanan ve son zamanların sevilen dizileri arasına giren Yabani dizisi hayranlarından başrol oyuncularına bir jest geldi.

Dizide Rüya ve Yaman adında iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın görüntüleri Times Square'daki dev panoda yansıtıldı.

Dizide Rüya ve Yaman adında iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın görüntüleri Times Square'daki dev panoda yansıtıldı.

Önce o görüntülere bakalım...

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca oyuncu Halit Özgür Sarı hayranlarına alıntılayarak teşekkür etti.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca oyuncu Halit Özgür Sarı hayranlarına alıntılayarak teşekkür etti.

İşte oyuncunun paylaşımı...

İşte oyuncunun paylaşımı...
twitter.com
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Ardından Kerem Bürsin fanlarından bu olaya yanıt geldi.

Daha önce Kerem Bürsin'in de görüntüleri yansıtılmıştı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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