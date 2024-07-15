Kerem Bürsin'in ve Yabani Dizisinin Hayranları Sosyal Medyada Birbirine Girdi!
Kerem Bürsin'in ve Yabani Dizisinin Hayranları Sosyal Medyada Birbirine Girdi!
Yabani dizisi hayranları, dizinin Rüya ve Yaman'ının görüntülerini Times Square'da yansıtıldığı anları paylaştı. Kerem Bürsin fanları ise 'Taklitçisiniz' dedi. Ortalık karıştı.
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Now Tv'de yayınlanan ve son zamanların sevilen dizileri arasına giren Yabani dizisi hayranlarından başrol oyuncularına bir jest geldi.
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Dizide Rüya ve Yaman adında iki aşığı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın görüntüleri Times Square'daki dev panoda yansıtıldı.
Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca oyuncu Halit Özgür Sarı hayranlarına alıntılayarak teşekkür etti.
İşte oyuncunun paylaşımı...
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