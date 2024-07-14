En Başarılı Dizi Hangisi Oldu? Geçtiğimiz Sezonda Televizyonun Enleri Açıklandı!
En Başarılı Dizi Hangisi Oldu? Geçtiğimiz Sezonda Televizyonun Enleri Açıklandı!
Kaynak: https://buraaksakar.com/2024/07/14/20...
Geçtiğimiz sezon televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin analizi herkesi şaşırttı. Burak Sakar'ın yayınladığı sezon analizi verilerine göre enler belli oldu!
İstatistikleri ve yazıyı incelemek isteyenler için tıklayınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyonda dolu dolu bir sezon geçirdik! Dizilerin ve sezona ara vermesinin ardından ekranda neler oldu, merak edenler için dizilerin analizi yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Sakar, sezon boyunca incelediği dizi istatistiklerinden yola çıkarak yaptığı analiz ile hepimizi şaşırttı.
Bu sezon toplamda 53 dizi yayınlanarak geçtiğimiz yıla göre, dizilerde yüzde -7 oranında bir azalma görüldü.
Ancak sezon boyunca ekranlara erken veda eden dizi sayısı geçtiğimiz yıla göre daha az. Bu yıl 36 dizi final yaparken, önceki yıl 40 dizi bitmişti.
Toplam yayınlanan bölüm sayısının ise diğer yıllara göre daha az olduğu belirlenirken, dizi başına ortalama bölüm sayısı aynı kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizilerin ekonomik istatistiki verilerine göre, bölüm başı bütçe önceki sezon 1,7’den 5 milyona, bu sezon ise 8 milyona yükseldi. Burak Sakar, aynı zamanda "son üç sezonun kanayan yarası" dediği artan prodüksiyon ücretlerinin dizileri etkilediğini de belirtti.
"Kanallar ilk iki bölüm reytingi düşük olan dizilerinden hızlıca vazgeçiyor" diye belirten Sakar, "Bu sezon yurt dışına satışa açılmayan (henüz açılmamış, sonrasında açılacak olabilir) dizilerden tamamı 10 bölümden daha az yayınlanmış" diye yazdı.
Bu sezon, geçtiğimiz sezondan tam 17 dizinin yeni sezonunu izlemiştik. Bu diziler arasında Arka Sokaklar reyting ortalaması (2,77) en düşük dizi oldu.
Bu sezonda en çok dizi yayınlanan gün Cumartesi, en yayınlanan gün ise Cuma oldu. Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını cuma günlerinin iki rakibiydi.
Sezonda 20+ABC1 kategorisinde en yüksek ortalamaya ulaşan dizilerin ilk 3'ü Bahar, Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun en yüksek ortalama reytingine ulaşan dizisi Bahar ikinci bölümü ile yükselişe geçen diziler arasında; İkinci sırada ise 2,56 puan artışla Kızıl Goncalar yer alıyor.
En uzun süre ortalamalı dizilerin ilki Ömer, en kısa süre ortalamalı dizilerin ilki ise Kopuk oldu.
Sezonluk dizi üretiminin yüzde 17’si yabancı dizi uyarlaması ve bunlar arasında Doctor Cha (%18,54) uyarlaması ile Bahar sezonu zirvede tamamladı.
Bu sezon çekilen 53 diziden 48’i (%91) çekim mekanı olarak İstanbul’u seçti. Kayseri’de 2; Eskişehir, Nevşehir ve İzmir’de 1’er dizi çekildi.
Youtube ve sosyal medyada en çok izlenen dizi olan Kuruluş Osman, bu sezon da liderliği elinden bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vee gelelim sezonun enlerine! Sezonun başarılı dizisi Bahar olurken; Bahar, Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu gibi dizileri ile en başarılı kanal ise Show TV oldu.
Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film, en başarılı yapım şirketi ünvanını aldı.
İlk bölümü ile rekor kıran dizi ise İnci Taneleri oldu. Siz bu sezonun değerlendirmesine bakarak neler söylersiniz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın