En Başarılı Dizi Hangisi Oldu? Geçtiğimiz Sezonda Televizyonun Enleri Açıklandı!

'Yalnızca yayın gününün dizinin reyting başarısına net bir etkisi olduğunu söylemekten emin değilim. TİAK’ın 2023 izleyici raporu da benzer bir sonuç veriyor aslında. Rapora göre 2023 yılında en çok televizyon izlenen gün Pazar (%16,42) olurken haftanın diğer altı günü de %15 seviyesinde. Seyirci adına dizinin hangi gün yayınlandığı hava durumu veya kandil/bayram etkisi kadar önemli görünmüyor. Ancak izlenme payı %30-35’e ulaşan dizilerle rekabete girmeyi elbette kimse istemeyecektir.'