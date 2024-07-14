Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal’ın Başrollerinde Oynayacağı Kalpazan'a Bomba İki İsim Katıldı!

Teşkilat’tan ayrılan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan' dizisi ile yeniden partner olmuşlardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekibe iki yeni oyuncu daha katıldı. Kadrodan dizinin efsaneliğini anlayabilirsiniz!