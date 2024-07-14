Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal’ın Başrollerinde Oynayacağı Kalpazan'a Bomba İki İsim Katıldı!
Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal’ın Başrollerinde Oynayacağı Kalpazan'a Bomba İki İsim Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Teşkilat’tan ayrılan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul 'Kalpazan' dizisi ile yeniden partner olmuşlardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekibe iki yeni oyuncu daha katıldı. Kadrodan dizinin efsaneliğini anlayabilirsiniz!
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Show TV'nin yeni sezon dizisi Kalpazan, bomba bir oyuncu ekibini bir araya getirmeye hazırlanıyor.
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Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, daha önce birlikte rol aldıkları Fazilet Hanım ve Kızları ile TRT yapımı Teşkilat dizilerinin ardından bu dizide buluşmuşlardı.
İkilinin bir araya gelmesi hayranları tarafından büyük ses getirmişti ki ekip giderek büyümeye devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü isimlerin yanı sıra başrollerde Timuçin Esen ve Burçin Terzioğlu’da yer alacak.
Dizide Timuçin Esen 2 çocuklu evli bir adamken sistemin acımasızlığı karşısında bir kalpazana dönüşen Adem’e hayat verecek. Adem’in güvenlik görevlisi eşi Canan ise Burçin Terzioğlu'nun imza aşamasında olduğu belirtildi.
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Dizide Adem’in kardeşi Kartal’a Çağlar Ertuğrul hayat verirken, Deniz Baysal Canan’ın yakın arkadaşı polis Ayşe’yi oynayacak.
Kartal ve Adem’in babası Orhan’ı ise usta aktör Osman Alkaş canlandıracak.
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