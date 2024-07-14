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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yaz Sezonu için Yeni Proje Müjdesi Verdi!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Yaz Sezonu için Yeni Proje Müjdesi Verdi!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 12:29

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, katıldığı lansmanda yaz sezonu için müjdeyi verdi. Türkoğlu, her an yeni projelerde karşımıza çıkabilir.

Kaynak: https://x.com/CapaMagDizi/status/1812...
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Doğukan Güngör ile başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu, yeni projelerde karşımıza çıkabilir.

Doğukan Güngör ile başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu, yeni projelerde karşımıza çıkabilir.

Dizide canlandırdığı Doğa karakteri ile akıllara kazınan güzel oyuncu, yaz sezonunu da boş geçmeyecek gibi görünüyor.

Dizide canlandırdığı Doğa karakteri ile akıllara kazınan güzel oyuncu, yaz sezonunu da boş geçmeyecek gibi görünüyor.

Türkoğlu, katıldığı bir lansmanda Kızılcık Şerbeti için Eylül'ü bekleyen hayranlarına müjdeyi verdi.

Türkoğlu, katıldığı bir lansmanda Kızılcık Şerbeti için Eylül'ü bekleyen hayranlarına müjdeyi verdi.

Yaz sezonu için görüştüğü bir kaç proje olduğunu açıklayan güzel oyuncu, her an yeni bir dizi ile sevenlerini sevindirebilir.

Yaz sezonu için görüştüğü bir kaç proje olduğunu açıklayan güzel oyuncu, her an yeni bir dizi ile sevenlerini sevindirebilir.

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