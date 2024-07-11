Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Görkem Yok mu? Özge Özacar'ın Yanıtını Bir Hayranı Paylaştı!
Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda Görkem Yok mu? Özge Özacar'ın Yanıtını Bir Hayranı Paylaştı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@necibecan1/vi...
Kızılcık Şerbeti sezon finalinde camdan düşen Görkem karakteri diziye devam edecek mi, sorusu akılları karıştırdı. Bir Şerbo hayranı katıldığı etkinlikte Görkem'e hayat veren Özge Özacar'a sordu.
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Hepimiz oturduk Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu bekliyoruz çünkü sezon finalinde işler fena halde karışmıştı.
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Gelecek sezonda, son bölümde 2 kat yukarıdaki camdan betona düşen Görkem olacak mı, herkesin aklını karıştırıyordu.
Çünkü düşüş şekli gerçekten korkutucuydu ve öldüğünü söyleyenler de oldu.
Diziden ayrılan isimler oldu ancak Görkem ismini aralarında göremedik. Neyse ki bir kullanıcı şüphelerimizi azalttı.
Gittiği bir etkinlikte Görkem'e hayat veren oyuncu Özge Özacar'ı yakalayan hayranı "Yeni sezonda olacak mısınız?" dedi.
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Kullanıcının aktardığına göre, Özacar bu soruya "Tam gaz devam" diyip göz kırptı. Bakalım neler olacak?
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