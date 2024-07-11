"Kızıl Goncalar" ile Ekranlara Dönen Özgü Namal Yeni Filmi için Saçlarını Boyattı!
"Kızıl Goncalar" ile Ekranlara Dönen Özgü Namal Yeni Filmi için Saçlarını Boyattı!
Kızıl Goncalar dizisiyle yıllar sonra ekranlara geri dönen Özgü Namal, yeni film projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Namal'ı görenler tanıyamadı.
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NOW televizyon kanalında yayınlanan ve dramatik senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çeken 'Kızıl Goncalar' adlı dizi, sezon finalinin ardından hepimizi beklemede bıraktı.
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Dizinin başrol oyuncusu olan ve Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal, dizinin sezon arasına girmesine rağmen, bu yazı boş geçirmeyecek.
Namal, sinema kariyerine devam ederek, yeni bir film projesi için hazırlıklarına başladı. Ünlü oyuncu, İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı “Sarı Zarflar” adlı filmde rol alacak.
Film için Almanya'ya giden oyuncu, Berlin'de gerçekleşen setten bir fotoğraf ile gündeme geldi.
Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı. Proje için saçlarını sarıya boyatan oyuncunun değişimi herkesi şaşırttı.
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İşte o fotoğraf:
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