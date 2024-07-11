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Zeytin Ağacı Galasında Oyunculara Dizide Dikkat Çeken Öpüşme Sahneleri Soruldu!

Zeytin Ağacı Galasında Oyunculara Dizide Dikkat Çeken Öpüşme Sahneleri Soruldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 08:24

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve popüler şarkıcı Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin galasında romantik öpüşme sahneleri hakkında sorular soruldu. Seda Bakan'ın sorulara kayıtsız kalmadı.

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11 Temmuz'da seyirciyle buluşacak olan Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunun galası yapıldı.

11 Temmuz'da seyirciyle buluşacak olan Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonunun galası yapıldı.

Başrol oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın bulunduğu dizi, yeni sezonuyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Galada, dizinin fragmanında öne çıkan sahneler hakkında sorular soruldu.

Başrol oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın bulunduğu dizi, yeni sezonuyla izleyicilerin beğenisine sunuldu. Galada, dizinin fragmanında öne çıkan sahneler hakkında sorular soruldu.

Zeytin Ağacı'nın yeni sezon fragmanında, Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri büyük ilgi görmüştü.

Zeytin Ağacı'nın yeni sezon fragmanında, Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahneleri büyük ilgi görmüştü.

Bu sahnelerle ilgili soruların sorulması üzerine, Aytaç Şaşmaz neredeyse bir sahnenin 10 saniye sürdüğünü söyledi.

Bu sahnelerle ilgili soruların sorulması üzerine, Aytaç Şaşmaz neredeyse bir sahnenin 10 saniye sürdüğünü söyledi.

Seda Bakan duruma müdahale etti ve "10 saniye 80 kişinin içinde oynanıyor. Böyle ışıklar filan..." şeklinde bir yorum yaptı.

Seda Bakan duruma müdahale etti ve "10 saniye 80 kişinin içinde oynanıyor. Böyle ışıklar filan..." şeklinde bir yorum yaptı.
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Şaşmaz sözlerinin devamında, "Ne kadar zor derseniz her sahne kadar zor. Ne kadar güzel derseniz de her sahne kadar güzel" şeklinde bir yanıt verdi.

Şaşmaz sözlerinin devamında, "Ne kadar zor derseniz her sahne kadar zor. Ne kadar güzel derseniz de her sahne kadar güzel" şeklinde bir yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün ise, "Bunları hala konuşuyor olmak çok ilginç geliyor" diyerek sitem etti.

Tuba Büyüküstün ise, "Bunları hala konuşuyor olmak çok ilginç geliyor" diyerek sitem etti.

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