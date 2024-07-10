MasterChef'te Yiyeceği Çöpe Atan Yarışmacıya Mehmet Şef'ten Sert Tepki!
MasterChef'te Yiyeceği Çöpe Atan Yarışmacıya Mehmet Şef'ten Sert Tepki!
MasterChef'te yiyeceği yere düştü, diye çöpe atan yarışmacıya Mehmet Şef'ten sert uyarı geldi. O anlar TikTok'ta viral oldu.
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MasterChef'te düellolarda yarışan yarışmacıların heyecanı dorukta. Kimler ana kadroya katılacak, yavaş yavaş belli oluyor.
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Her gün düellolara katılan yarışmacılar mutfak kurallarını MasterChef şeflerinden öğreniyor.
Her sezon olduğu gibi bu sezon da bir çöp krizi çıktı. Yarışmacı yere düşürdüğü yiyeceği çöpe attı.
Bir dilim patatesi yere düşüren yarışmacı artık kullanılamayacağını düşündüğü için çöpe attı ancak Mehmet Şef çöpten çıkarttırdı.
Yarışmacıyı uyaran Mehmet Şef "Yıkadıktan sonra kullanmalısın" dedi. İşte o anlar...
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