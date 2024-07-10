Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden'in "AsLaz" Hayranlarını Heyecanlandıracak İtirafı!
Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden'in "AsLaz" Hayranlarını Heyecanlandıracak İtirafı!
Kaynak: https://neizledik.com/rojbin-erden-as...
Yabani dizisinde Asi karakterine hayat veren Rojbin Erden, 'Ne İzledik'e verdiği röportajda AsLaz hayranlanlarını heyecanlandıracak bir itirafta bulundu.
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Yabani yeni sezonu ile heyecanla beklenirken AsLaz hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi.
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"Ne İzledik" ile röportaj yapan dizinin Asi'si Rojbin Erden'e "Asi ve Alaz çifti neden bu kadar sevild?" diye soruldu.
Erden, bu soruya verdiği yanıtla bir kez daha hayranlarını mutlu etti.
''Asi ve Alaz’ı ilk bölümde izlediğimde, 'Evet bence de bu ikili olmalı' dedim" diyen Erden, "Birbirlerine bu kadar zıt gidip bir o kadar da engel olamadıkları çekim, gerçek aşkı birlikte tanımaları, dengesiz ilişki dinamikleri AsLaz’ın canlı ve tutkulu kalmasını sağlıyor" diye belirtti.
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