Kızılcık Şerbeti Nursema Ceren Karakoç "Beni Affet" Dizisine Nasıl Başladığını Anlattı!
Kızılcık Şerbeti Nursema Ceren Karakoç "Beni Affet" Dizisine Nasıl Başladığını Anlattı!
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteri ile tanıdığımız Ceren Karakoç, 'Beni Affet' adlı bir dönemin efsane dizisine nasıl dahil oldu? Detayları, İbrahim Selim'in yayınında anlattı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ile fırtınalar estiren başarılı oyuncu Ceren Karakoç'u muhtemelen ilk kez Star TV'de izlediniz.
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İlk kez "Beni Affet" dizisiyle tanıdığımız Karakoç, şimdi Ünalların özgürlüğünü kazanmaya çalışan kızını oynuyor.
İbrahim Selim'e konuk olan Karakoç, o diziye nasıl kabul aldığını ve yıldızının nasıl parladığını anlattı.
Meğer tamamen fırsat kapıyı çalmış ve tam 9 yıl boyunca süren efsane bir iş olmuş.
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