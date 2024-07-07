Fatih İlk Gördüğünde Söylemişti! Kızılcık Şerbeti Görkem'in Hastalığını Bulduk!
Fatih İlk Gördüğünde Söylemişti! Kızılcık Şerbeti Görkem'in Hastalığını Bulduk!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7W6Rz...
Kızılcık Şerbeti sezon finali yapınca hepimiz oturduk 'Biz ne izledik yahu?' diye sorduk. Son bölümlere damgasını vuran Görkem karakterinin normal olmadığından hem fikiriz. Peki, Görkem'in hastalığı ne?
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Kızılcık Şerbeti sezona ara verdi vereli izlediklerimizi düşünmeden edemiyoruz. Hele ki Görkem'in son ettiklerini hiç unutmadık!
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Son bölümde Görkem'in Ömer ile ilişkisi ortaya çıktı ama nasıl olduysa yağ gibi üste çıktı, yine. Çirkefliğine diyecek yok, şaşırdık mı? Hayır!
Peki, bundan önce yaptıkları... Çenesinden bıktığımız Nilay'ın hakkından Görkem gelmişti hatırlarsanız.
Görkem kendi kendini yerden yere vurup "Beni dövdü" diye Nilay'a iftira atmıştı. İlk başta ise ikircikli bir hayat yaşıyordu. Hala sırları ve yaptıkları ile bizi şok ediyor.
Bu karakter normal değil, bunu anladık ama nesi var? İşte onu bulduk! Fatih taa ilk tanıştığında "Sen bipolar mısın?" diye sormuştu.
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Ama Görkem bipolar değil, majör depresyon geçiren bir hastanın özelliklerini yansıtıyor. Aniden yükseliyor, atak anlarında hepimizi şaşırtacak şeyler yapıyor.
Neonmag hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile bütün sırrı bozdu😂
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