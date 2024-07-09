"Türkiye'de Fıkra Anlatma" Bitti Diyen Kullanıcıya Avrupa Yakası'nın Güldüren Sahnesi ile Yanıt!
"Türkiye'de Fıkra Anlatma" Bitti Diyen Kullanıcıya Avrupa Yakası'nın Güldüren Sahnesi ile Yanıt!
Kaynak: https://x.com/rumuzaskbocegi/status/1...
Milyonların izlediği Avrupa Yakası'ndaki fıkra sahnesi X'de bir kullanıcının 'Türkiye'de fıkra anlatma bitti' paylaşımına yanıt oldu.
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Televizyonun gelmiş geçmiş en çok sevilen ve izlenen dizisi Avrupa Yakası, hala gündelik tartışmalara yön verebiliyor.
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Sosyal medyada bu kez yine Avrupa Yakası'nın bir sahnesi bir paylaşıma yanıt oldu.
Kullanıcı "Türkiye’de fıkra anlatma olayı bitti. X'deki bir şakayı döndürüp duruyoruz. Herkes fıkrasını anlatsın." diye yazınca başka bir kullanıcı o efsane sahneyi hatırlattı.
Dizide Volkan'ın fıkra anlattığı o sahneyi paylaşan kullanıcı, yıllar sonra yine hiç izlememişiz gibi güldürmeyi başardı.
İşte o sahne...
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ayı en son ne diyo acaba:d
Keske kerane tatlisi yeseydim demis bir rivayete göre
Gelmiş geçmiş en iyi dizi 🥰
Kargalar!