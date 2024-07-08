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Kızılcık Şerbeti Ömer ve Kayhan'ın Yıllar Önce Birlikte Oynadığı Dizi Sizi Şaşırtacak!

Kızılcık Şerbeti Ömer ve Kayhan'ın Yıllar Önce Birlikte Oynadığı Dizi Sizi Şaşırtacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 13:09

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer ve Kayhan karakterlerine hayat veren Barış Kılıç ve Soydan Soydaş meğer yıllar önce birlikte aynı dizide oynamışlar.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Ömer ve Kayhan'ı hepimiz biliyoruz.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterlerinden Ömer ve Kayhan'ı hepimiz biliyoruz.

Şerbo ile kariyerlerinde büyük bir çıkış yakalayan iki ünlü isim meğer yıllar önce de birlikte oynamış.

Şerbo ile kariyerlerinde büyük bir çıkış yakalayan iki ünlü isim meğer yıllar önce de birlikte oynamış.

Kızılcık Şerbeti'nde onların tatlı kavgalarını izlemekten keyif alanlar eminiz bu sahneye de bayılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde onların tatlı kavgalarını izlemekten keyif alanlar eminiz bu sahneye de bayılacak.

İşte Barış Kılıç ve Soydan Soydaş'ı birleştiren ilk dizileri Güllerin Savaşı'ndan bir sahne...

İşte Barış Kılıç ve Soydan Soydaş'ı birleştiren ilk dizileri Güllerin Savaşı'ndan bir sahne...

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