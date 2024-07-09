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MasterChef'te İki Yarışmacının Şeflerin Önündeki Sözlü Atışması Sinirleri Gerdi!

MasterChef'te İki Yarışmacının Şeflerin Önündeki Sözlü Atışması Sinirleri Gerdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 23:21

MasterChef Türkiye'de yarışmacıların düello öncesi sözlü atışması dikkat çekti. Yarışmacılardan biri iddiasını belirtirken diğeri 'Bu kadar büyük konuşma' dedi. İşte o anlar...

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MasterChef düellolarda bu akşam Nevzat'ın iddialı sözleri herkesi şaşırttı.

MasterChef düellolarda bu akşam Nevzat'ın iddialı sözleri herkesi şaşırttı.

Yarışmacı arkadaşları ile ilgili "Kiminle yarıştığıma bakmıyorum" diyen Nevzat'ın sözlerine karşılık gecikmedi.

Yarışmacı arkadaşları ile ilgili "Kiminle yarıştığıma bakmıyorum" diyen Nevzat'ın sözlerine karşılık gecikmedi.

"Kendimle verdiğim mücadelede rakibe ihtiyacım yok" deyince şefler de hayran kaldı. Ancak başka bir yarışmacı "Ya bilmediğin yerden çıkarsa" dedi

"Kendimle verdiğim mücadelede rakibe ihtiyacım yok" deyince şefler de hayran kaldı. Ancak başka bir yarışmacı "Ya bilmediğin yerden çıkarsa" dedi

Önce o sözlerini duyalım...

O soruya cevap veremeyen Nevzat'a "Büyük konuşma" diyerek uyardı.

O soruya cevap veremeyen Nevzat'a "Büyük konuşma" diyerek uyardı.
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İşte yarışmacının yanıtı ve sonrasında olanlar...

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Feridun Abi sen Acun’un kişisel editörü falan mısın? Her gün sürekli her yerde Masterchef içeriği görmekten içim şişti yeminle. Eğer öyle bir durum varsa sit... Devamını Gör