MasterChef'te İki Yarışmacının Şeflerin Önündeki Sözlü Atışması Sinirleri Gerdi!
MasterChef'te İki Yarışmacının Şeflerin Önündeki Sözlü Atışması Sinirleri Gerdi!
MasterChef Türkiye'de yarışmacıların düello öncesi sözlü atışması dikkat çekti. Yarışmacılardan biri iddiasını belirtirken diğeri 'Bu kadar büyük konuşma' dedi. İşte o anlar...
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MasterChef düellolarda bu akşam Nevzat'ın iddialı sözleri herkesi şaşırttı.
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Yarışmacı arkadaşları ile ilgili "Kiminle yarıştığıma bakmıyorum" diyen Nevzat'ın sözlerine karşılık gecikmedi.
"Kendimle verdiğim mücadelede rakibe ihtiyacım yok" deyince şefler de hayran kaldı. Ancak başka bir yarışmacı "Ya bilmediğin yerden çıkarsa" dedi
Önce o sözlerini duyalım...
O soruya cevap veremeyen Nevzat'a "Büyük konuşma" diyerek uyardı.
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İşte yarışmacının yanıtı ve sonrasında olanlar...
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