Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Çetin, 24 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu.

1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğan Çetin, uzun siyasi kariyerinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve CHP Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1997-1999 yılları arasında ise TBMM Başkanı olarak görev yaptı. Ardından NATO'nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak atanan ilk isim oldu.

Çetin'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce de sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Cenaze programına ilişkin ayrıntılar da henüz açıklanmadı.

Çetin'in vefatının ardından siyaset dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok isim, paylaştığı mesajlarla Çetin'i andı.