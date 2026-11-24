Survivor Seren Ay Çetin'den Vefat Eden Siyasetçi Amcası Hikmet Çetin'e Veda Paylaşımı
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Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeğeni Seren Ay Çetin'den duygusal bir paylaşım geldi. Survivor 2026'da yer alan boksör, Instagram hesabından amcasıyla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı ve 'Mekanın cennet olsun amcacığım' diye veda etti. İkili arasındaki akrabalık, Seren Ay'ın yarışmadan diskalifiye edildiği dönemde gündeme gelmişti.
Seren Ay Çetin, amcası Hikmet Çetin'le yan yana oturdukları fotoğrafı paylaşarak veda etti.
Hikmet Çetin 89 yaşında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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