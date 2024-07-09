MasterChef'te Stresli Anlar! Yarışmacının Yardımıyla Son Dakika Elenmekten Kurtuldu!
MasterChef'te Stresli Anlar! Yarışmacının Yardımıyla Son Dakika Elenmekten Kurtuldu!
MasterChef Türkiye'de düellolar devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir yarışmacı diğerini resmen ipten aldı. Son dakika hamlesi ile elenmekten kurtuldu.
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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökmeye devam ediyor.
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Tam gaz devam eden yarışta zaman zaman yarışmacıların küçük hataları elenmelerine neden olabiliyor.
Yarışmada yine öyle bir an yaşandı! Kurallara göre yarışmacı yemeği tezgaha koymak zorunda.
Ancak yarışmacı yemeğini son saniyeler çıkarıp ocağın üstünde bırakınca arkadaşı uyardı.
Rekabetin yanı sıra dostluğu da izlediğimiz yarışta, yarışmacı son dakika hamlesi ile elenmekten kurtuldu.
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İşte o stresli anlar...
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